Путін продовжив режим вихідних у Росії до кінця травневих свят

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду країни підготувати рекомендації щодо поетапного виходу з режиму обмежень, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Почне Росія виходити з режиму вихідних після 11 травня.

Зокрема, Путін доручив Кабміну РФ продовжити період оплачуваних неробочих днів до 11 травня включно. Також він оголосив 6, 7 і 8 травня вихідними днями. Такі заяви пролунали 28 квітня під час відеозверненя господаря Кремля.

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За словами Путіна, пік зростання зараження коронавірусом у Росії ще не пройдено, тому вкрай важливо суворе дотримуватися всіх заходів обмежень.

"Чим суворіше всі ми будемо дотримуватися правил самоізоляції та карантину, тим швидше це все пройде", – підкреслив він.

Водночас Путін зауважив, що російській владі вдалося загальмувати поширення епідемії. На цьому тлі він звернувся до російського уряду та Росспоживнагляду з вимогою до 5 травня підготувати параметри поетапного виходу з режиму обмежень.

Російський президент прогнозує, що країна почне виходити з режиму неробочих днів з 12 травня. Але все залежатиме від епідеміологічної ситуації. Водночас у регіонів після 11 числа буде ще тиждень для ухвалення рішень на місцях.

"Епідемія сильно вдарила по економіці, зокрема по сімейним підприємствам. Доручаю уряду розробити новий додатковий пакет заходів підтримки економіки та громадян, почати підготовку масштабного плану дій з відновлення ділового життя, доходів громадян", – підсумував російський лідер.

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Режим оплачуваних вихідних Путін запровадив у Росії з 30 березня, оскільки ситуація з коронавірусом тоді різко погіршилася. Згодом він ці коронавірусні канікули продовжив до кінця квітня.

Також через COVID-19 Путін переніс проведення всеросійського референдуму щодо правок до конституції. Попередньо, він мав відбутися 22 квітня.

До останнього часу Путін керував Росією віддалено – зі своєї резиденції в Ново-Огарьово.



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