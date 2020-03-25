Путін через коронавірус переніс референдум щодо правок до конституції

Через ситуацію з коронавірусом у Росії президент країни Володимир Путін переніс дату рефендуму, на якому мали розглянути поправки до конституції. Ці поправки безпосередньо стосуються його посади та правління.

Таку заяву господар Кремля зробив під час відеозвенення до росіян.

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"Прошу громадян з граничною увагою поставитися до рекомендацій лікарів і влади. Від цього зараз багато що залежить. Особливо це стосується найбільш вразливих груп населення, людей старшого покоління та тих, хто страждає на хронічні захворювання. І для них, і для всіх громадян зараз стоїть завдання максимально знизити ризики", – зауважив Путін.

Він додав, звісно, виникає питання про організацію всеросійського референдуму щодо правок до конституції. Попередньо, його мали провести 22 квітня.

Путін зауважив , що дуже серйозно ставиться до цього питання, тому просить росіян прийти та висловити свою думку щодо констиутційних правок.

Але для нас абсолютним пріоритетом є здоров’я, життя та безпека людей. Тому вважаю, що голосування слід перенести на більш пізню дату. Оцінимо, як в країні розвиватиметься ситуація. І лише, спираючись на професійну думку, рекомендації лікарів і спеціалістів, ухвалимо рішення про нову дату голосування,

– заявив російський президент.

Крім того, аби попередити швидке розповсюдження хвороби, Путін оголосив, що у Росії наступний тиждень (30 березня – 5 квітня) буде неробочим. Водночас заробіна плата зберігатиметься.

Натомість працювати продовжать всі структури життєзабезпечення, зокрема, медичні заклади, аптеки та магазини, банківський сектор, транспорт і органи влади.

Додамо, що в Росіїї за останню добу зафіксували 163 нових випадки зараження коронавірусом, більшість із них – у Москві. Загалом у країні захворіли 658 осіб, однак 29 людей уже виписали з лікарні.

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Що передбачають зміни до конституції Росії: коротко

Передусім запропоновані Путіним зміни стосуються його самого, тобто президента Росії. Якщо їх схвалять, то російський лідер буде наділений новими владними повноваженнями.

Нові повноваження президента Росії:

призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;

подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;

призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;

приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.

Крім того, запропоновані зміни мають на меті запровадити повну недоторканність президента після його терміну. Недоторканності колишній президент може бути позбавлений лише рішенням Ради Федерації через державну зраду чи інший важкий кримінальний злочин.