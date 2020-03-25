Путин из-за коронавируса перенес референдум о правках в Конституцию

Из-за ситуации с коронавирусом в России президент страны Владимир Путин перенес дату рефендума, на котором должны были рассмотреть поправки к конституции. Эти поправки напрямую касаются его должности и правления.

Такое заявление хозяин Кремля сделал во время видеозвонка к россиянам.

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"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и власти. От этого сейчас многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения, людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски", – заметил Путин.

Он добавил, Конечно, возникает вопрос об организации всероссийского референдума относительно правок к Конституции. Предварительно, его должны были провести 22 апреля.

Путин отметил , что очень серьезно относится к этому вопросу, поэтому просит россиян прийти и высказать свое мнение относительно констиутційних правок.

Но для нас абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату. Оценим, как в стране будет развиваться ситуация. И только, опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей и специалистов, примем решение о новой дате голосования,

– заявил российский президент.

Кроме того, чтобы предупредить быстрое распространение болезни, Путин объявил, что в России следующая неделя (30 марта – 5 апреля) будет нерабочая. В то же время заработная плата сохранится.

Зато продолжат работать все структуры жизнеобеспечения, в частности, медицинские учреждения, аптеки и магазины, банковский сектор, транспорт и органы власти.

Добавим, что в России за последние сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, большинство из них – в Москве. Всего в стране заболели 658 человек, однако 29 человек уже выписали из больницы.

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Что предусматривают изменения в Конституцию России: коротко

Прежде всего предложенные Путиным изменения касаются его самого, то есть президента России. Если их одобрят, то российский лидер будет наделен новыми властными полномочиями.

Новые полномочия президента России:

назначать (после утверждения Госдумой) и увольнять премьер-министра;

подавать Совету Федерации на утверждение председателей, их заместителей и членов Верховного и Конституционного судов;

назначать после консультаций генпрокурора, его заместителя и прокуроров субъектов России и специализированных прокуратур;

принимать отставку главы правительства, его заместителей, федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ.

Кроме того, предложенные изменения имеют целью ввести полную неприкосновенность президента после его срока. Неприкосновенности бывший президент может быть лишен лишь по решению Совета Федерации – из-за государственной измены или другое тяжелое уголовное преступление.