"Ні рубля підтримки": Путін продовжив росіянам коронавірусні канікули, а ті вибухнули критикою
Очільник Кремля 2 квітня звернувся до народу через ситуацію з поширенням коронавірусу. Так, він наказав до кінця квітня продовжити режим неробочих днів, який триває у Росії вже тиждень.
Путін наголосив, що що вірусна загроза в країні зберігається і пік епідемії в світі і Росії ще попереду. Звернення глави Кремля транслювали російські телеканали.
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Я прийняв рішення продовжити режим неробочих днів до кінця місяця, тобто до 30 квітня включно. Наголошу, зі збереженням за працівниками їх заробітної плати,
– заявив Володимир Путін.
Він додав, що термін вимушених "канікул" може бути скорочений, якщо ситуація з коронавірусом у країні покращиться.
Тим часом росіяни різко розкритикували таке рішення свого президента. Його картають за відсутність заходів щодо підтримки населення, стан економіки та те, що він залишає людей напризволяще.
Путін реально неадекватний. Він не розуміє або не хоче розуміти найпростішої речі: у людей немає грошей, щоб просто сидіти вдома без роботи. А у роботодавців немає грошей, щоб усім платити просто так. Жодного слова про це не сказано. Ні рубля підтримки людям. Зрадник,
– написав у своєму твіттері опозиціонер Олексій Навальний.
Обурені дописи росіяни залишають у соцмережах. Що вони пишуть – дивіться далі.
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Яка ситуація з коронавірусом у Росії? Там кількість інфікованих COVID-19 почала різко зростати. Станом на 2 квітня відомо про 3,5 тисячі підтверджених випадків та 30 померлих від ускладнень, спричинених інфекцією.
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