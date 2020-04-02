"Ні рубля підтримки": Путін продовжив росіянам коронавірусні канікули, а ті вибухнули критикою

Очільник Кремля 2 квітня звернувся до народу через ситуацію з поширенням коронавірусу. Так, він наказав до кінця квітня продовжити режим неробочих днів, який триває у Росії вже тиждень.

Путін наголосив, що що вірусна загроза в країні зберігається і пік епідемії в світі і Росії ще попереду. Звернення глави Кремля транслювали російські телеканали.

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Я прийняв рішення продовжити режим неробочих днів до кінця місяця, тобто до 30 квітня включно. Наголошу, зі збереженням за працівниками їх заробітної плати,

– заявив Володимир Путін.

Він додав, що термін вимушених "канікул" може бути скорочений, якщо ситуація з коронавірусом у країні покращиться.

Тим часом росіяни різко розкритикували таке рішення свого президента. Його картають за відсутність заходів щодо підтримки населення, стан економіки та те, що він залишає людей напризволяще.

Путін реально неадекватний. Він не розуміє або не хоче розуміти найпростішої речі: у людей немає грошей, щоб просто сидіти вдома без роботи. А у роботодавців немає грошей, щоб усім платити просто так. Жодного слова про це не сказано. Ні рубля підтримки людям. Зрадник,

– написав у своєму твіттері опозиціонер Олексій Навальний.

Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так.

Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель. — Alexey Navalny (@navalny) April 2, 2020

Обурені дописи росіяни залишають у соцмережах. Що вони пишуть – дивіться далі.

Ни одной меры поддержки населения не озвучено.

Ну что еще ждать от Путина. Живите как можете. — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) April 2, 2020

Удивительно, конечно.

Чувак 20 лет строил «вертикаль власти», а как жареный петух клюнул — втопил за федерализацию так, как никакому Ельцину не снилось.

Буквально же вот «берите столько суверенитета сколько сможете».

Жалкий, испуганный, никакой. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 2, 2020

Путин объявил месяц оплачиваемых работодателем выходных. Он явно считает, что раз машинка по печатанью денег есть у него, то она есть и у бизнеса. Экономике пиздец. — Mikhail Svetov (@msvetov) April 2, 2020

это писец я про путина и ситуацию

мы в говне

нам натурально пиздец — bumy (@loverainmp3) April 2, 2020

дослушали путина и щас будет суицид — крыса Седой волос Сталина не (@xyul0_) April 2, 2020

Что мы узнали из обращения Путина?



Врачи и кто их слушается – молодцы.

Каникулы продлены до 30 апреля включительно.

Режим ЧС не введён, карантина нет.

Регионы – справляйтесь сами.

Поддержки государства не будет.



Держитесь и будьте здоровы, в общем. — Профсоюз Навального (@union_navalny) April 2, 2020

Зверніть увагу У самих бракує: росіяни не розуміють, чому влада передала допомогу США для боротьби з COVID-19

Яка ситуація з коронавірусом у Росії? Там кількість інфікованих COVID-19 почала різко зростати. Станом на 2 квітня відомо про 3,5 тисячі підтверджених випадків та 30 померлих від ускладнень, спричинених інфекцією.