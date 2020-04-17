Скасування Путіним параду на 9 травня: чому причина не в коронавірусі
Скасування Путіним параду на 9 травня сталося не через високі темпи розповсюдження коронавірусу в Росії. А тому, що в президента РФ був свій розрахунок.
Таку думку сайту 24 каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.
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Скасування Путіним параду 9 – іронія долі. Адже культ "побєдобєсія" в Росії дуже потужний. Був розрахунок, що на парад приїдуть світові лідери. Зокрема, очікували президента Франції Макрона. Навіть сподівалися на Трампа. А через пандемію на парад міг приїхати хіба що Лукашенко і президент Молдови Додон,
– зазначає Євген Магда.
За його словами, перед такими візитами відповідні фахівці зі служб безпеки різних держав дають рекомендації щодо можливості такої поїздки в Росію.
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На переконання політолога, Росія публічно надуватиме щоки з приводу того, що парад перемоги проведуть 24 червня. Хоча впевненості в цьому немає. Динаміка захворювання в Росії на коронавірус висока. Утім, Росію пандемія не зупинить. Москва продовжить поширювати дезінформацію щодо Другої світової війни.
Кремль намагатиметься компенсувати пропагандистську втрату у зв’язку із скасуванням параду. Зокрема, поширюючи фейки про коронавірус. Також просувати власну версію щодо переможця в Другій світовій війні. Говорити про гібридизацію голокосту, підкреслюючи, що в знищенні євреїв на окупованих територіях винні не лише гітлерівці, а й їхні посібники з Польщі, України, країн Балтії,
– наголошує Євген Магда.
Що відомо про парад 9 травня в Росії?
- Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав, участь підтверджували глави Франції, Індії, Куби, Венесуели та Чехії.
- три організації, які об'єднують ветеранів війни, звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.
- Звернення підписали президент Російської асоціації героїв, глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Віктор Єрмаков.
- Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести проведення параду перемоги через спалах COVID-19. Парад може пройти 24 червня.
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