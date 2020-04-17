Скасування Путіним параду на 9 травня: чому причина не в коронавірусі

Скасування Путіним параду на 9 травня сталося не через високі темпи розповсюдження коронавірусу в Росії. А тому, що в президента РФ був свій розрахунок.

Таку думку сайту 24 каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Скасування Путіним параду 9 – іронія долі. Адже культ "побєдобєсія" в Росії дуже потужний. Був розрахунок, що на парад приїдуть світові лідери. Зокрема, очікували президента Франції Макрона. Навіть сподівалися на Трампа. А через пандемію на парад міг приїхати хіба що Лукашенко і президент Молдови Додон,

– зазначає Євген Магда.

За його словами, перед такими візитами відповідні фахівці зі служб безпеки різних держав дають рекомендації щодо можливості такої поїздки в Росію.

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На переконання політолога, Росія публічно надуватиме щоки з приводу того, що парад перемоги проведуть 24 червня. Хоча впевненості в цьому немає. Динаміка захворювання в Росії на коронавірус висока. Утім, Росію пандемія не зупинить. Москва продовжить поширювати дезінформацію щодо Другої світової війни.

Кремль намагатиметься компенсувати пропагандистську втрату у зв’язку із скасуванням параду. Зокрема, поширюючи фейки про коронавірус. Також просувати власну версію щодо переможця в Другій світовій війні. Говорити про гібридизацію голокосту, підкреслюючи, що в знищенні євреїв на окупованих територіях винні не лише гітлерівці, а й їхні посібники з Польщі, України, країн Балтії,

– наголошує Євген Магда.

Що відомо про парад 9 травня в Росії?