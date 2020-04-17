19:47
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Скасування Путіним параду на 9 травня: чому причина не в коронавірусі

      - Читать новость на русском
      Чи відбудеться парад у Москві? / Сайт президента РФ

      Скасування Путіним параду на 9 травня сталося не через високі темпи розповсюдження коронавірусу в Росії. А тому, що в президента РФ був свій розрахунок.

      Таку думку сайту 24 каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

      Читайте також Після пандемії коронавірусу на перший план вийде Донбас, – міжнародник

      Скасування Путіним параду 9 – іронія долі. Адже культ "побєдобєсія" в Росії дуже потужний. Був розрахунок, що на парад приїдуть світові лідери. Зокрема, очікували президента Франції Макрона. Навіть сподівалися на Трампа. А через пандемію на парад міг приїхати хіба що Лукашенко і президент Молдови Додон,
      – зазначає Євген Магда.

      За його словами, перед такими візитами відповідні фахівці зі служб безпеки різних держав дають рекомендації щодо можливості такої поїздки в Росію.

      Читайте також Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії

      На переконання політолога, Росія публічно надуватиме щоки з приводу того, що парад перемоги проведуть 24 червня. Хоча впевненості в цьому немає. Динаміка захворювання в Росії на коронавірус висока. Утім, Росію пандемія не зупинить. Москва продовжить поширювати дезінформацію щодо Другої світової війни.

      Кремль намагатиметься компенсувати пропагандистську втрату у зв’язку із скасуванням параду. Зокрема, поширюючи фейки про коронавірус. Також просувати власну версію щодо переможця в Другій світовій війні. Говорити про гібридизацію голокосту, підкреслюючи, що в знищенні євреїв на окупованих територіях винні не лише гітлерівці, а й їхні посібники з Польщі, України, країн Балтії,
      – наголошує Євген Магда.

      Що відомо про парад 9 травня в Росії?

      • Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав, участь підтверджували глави Франції, Індії, Куби, Венесуели та Чехії.
      • три організації, які об'єднують ветеранів війни, звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.
      • Звернення підписали президент Російської асоціації героїв, глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Віктор Єрмаков.
      • Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести проведення параду перемоги через спалах COVID-19. Парад може пройти 24 червня. 
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Володимир Путін Еммануель Макрон Дональд Трамп 9 травня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Загроза не лише з Росії: що показала справа Шайтанова?
      Анна Маляр
      сьогодні , 19:00 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
      Юлія Михайлова