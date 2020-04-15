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      У Кремлі вирішили таки перенести парад 9 травня

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      У Кремлі вирішили перенести парад 9 травня / glavcom.ua

      Проведення параду 9 травня у Кремлі вирішили відкласти на більш пізню дату. Офіційно про це оголосять до кінця тижня. Напередодні ветеранські організації звернулися до Володимира Путіна з прохання відкласти парад через епідемію коронавірусу.

      Про відтермінування параду у Росії повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.

      Зверніть увагу Путін після тривалої мовчанки заговорив: заявив про погіршення ситуації з коронавірусом

      Офіційно про перенесення параду ще не повідомили, це зроблять до кінця тижня. З відповідним оголошенням може виступити особисто Володимир Путін. Коли саме зможе відбутися парад, теж наразі невідомо.

      Що цьому передувало

      • Напередодні стало відомо, що три організації, які об'єднують ветеранів війни, звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.
      • Звернення підписали президент Російської асоціації героїв, глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Віктор Єрмаков.
      • Прессекретар російського президента Пєсков заявив, що Путін обов'язково розгляне звернення.
      • За словами Шаманова, дата проведення заходу залежатиме насамперед від епідеміологічної ситуації. Парад може відбутися 24 червня або 3 вересня.

      Що відомо про парад 9 травня у РФ? Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав, участь підтверджували глави Франції, Індії, Куби, Венесуели та Чехії.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Володимир Путін Ветерани Історія Новини Росії
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