У Кремлі вирішили таки перенести парад 9 травня

Проведення параду 9 травня у Кремлі вирішили відкласти на більш пізню дату. Офіційно про це оголосять до кінця тижня. Напередодні ветеранські організації звернулися до Володимира Путіна з прохання відкласти парад через епідемію коронавірусу.

Про відтермінування параду у Росії повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.

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Офіційно про перенесення параду ще не повідомили, це зроблять до кінця тижня. З відповідним оголошенням може виступити особисто Володимир Путін. Коли саме зможе відбутися парад, теж наразі невідомо.

Що цьому передувало

Напередодні стало відомо, що три організації , які об'єднують ветеранів війни, звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.

, які об'єднують ветеранів війни, Звернення підписали президент Російської асоціації героїв, глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Віктор Єрмаков.

Прессекретар російського президента Пєсков заявив, що Путін обов'язково розгляне звернення.

За словами Шаманова, дата проведення заходу залежатиме насамперед від епідеміологічної ситуації. Парад може відбутися 24 червня або 3 вересня.

Що відомо про парад 9 травня у РФ? Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав, участь підтверджували глави Франції, Індії, Куби, Венесуели та Чехії.