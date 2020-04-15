У Кремлі вирішили таки перенести парад 9 травня
Проведення параду 9 травня у Кремлі вирішили відкласти на більш пізню дату. Офіційно про це оголосять до кінця тижня. Напередодні ветеранські організації звернулися до Володимира Путіна з прохання відкласти парад через епідемію коронавірусу.
Про відтермінування параду у Росії повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.
Зверніть увагу Путін після тривалої мовчанки заговорив: заявив про погіршення ситуації з коронавірусом
Офіційно про перенесення параду ще не повідомили, це зроблять до кінця тижня. З відповідним оголошенням може виступити особисто Володимир Путін. Коли саме зможе відбутися парад, теж наразі невідомо.
Що цьому передувало
- Напередодні стало відомо, що три організації, які об'єднують ветеранів війни, звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.
- Звернення підписали президент Російської асоціації героїв, глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Віктор Єрмаков.
- Прессекретар російського президента Пєсков заявив, що Путін обов'язково розгляне звернення.
- За словами Шаманова, дата проведення заходу залежатиме насамперед від епідеміологічної ситуації. Парад може відбутися 24 червня або 3 вересня.
Що відомо про парад 9 травня у РФ? Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав, участь підтверджували глави Франції, Індії, Куби, Венесуели та Чехії.
Читайте також
-
Закон про "поправочний спам" у Раді: що означає і які наслідки матимесьогодні , 16:22
-
Обмін полоненими відбудеться 16 квітня, – ЗМІсьогодні , 19:55
-
Генерала-майора Шайтанова відправили під вартусьогодні , 18:20
-
Часто бачимо зневажливе ставлення, – відверта розповідь фельдшерасьогодні , 18:50
-
Вибори мера Києва 2020: яким буде рейтинг Кличкасьогодні , 16:33
-
Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні стрависьогодні , 15:45