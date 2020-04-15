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      В Кремле решили таки перенести парад 9 мая

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      В Кремле решили перенести парад 9 мая / glavcom.ua

      Проведение парада 9 мая в Кремле решили отложить на более позднюю дату. Официально об этом объявят до конца недели. Накануне ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой отложить парад из-за эпидемии коронавируса.

      Об отсрочке парада в России, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

      Обратите внимание Путин после долгого молчания заговорил: заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

      Официально о переносе парада еще не сообщили, это сделают до конца недели. С соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин. Когда именно сможет состояться парад, тоже пока неизвестно.

      Что этому предшествовало

      • Накануне стало известно, что три организации, которые объединяют ветеранов войны, обратились к президенту РФ с просьбой перенести парад.
      • Обращение подписали президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, глава Всеукраинской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.
      • Пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что Путин обязательно рассмотрит его обращение.
      • По словам Шаманова, дата проведения мероприятия будет прежде всего зависеть от эпидемиологической ситуации. Оно может состояться 24 июня или 3 сентября.

      Что известно о параде 9 мая в РФ?В этом году российские власти планировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде должны были принять участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества пригласили лидеров мировых держав, участие подтверждали главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости России Владимир Путин Ветераны История
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