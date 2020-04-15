В Кремле решили таки перенести парад 9 мая

Проведение парада 9 мая в Кремле решили отложить на более позднюю дату. Официально об этом объявят до конца недели. Накануне ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой отложить парад из-за эпидемии коронавируса.

Об отсрочке парада в России, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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Официально о переносе парада еще не сообщили, это сделают до конца недели. С соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин. Когда именно сможет состояться парад, тоже пока неизвестно.

Что этому предшествовало

Накануне стало известно, что три организации , которые объединяют ветеранов войны, обратились к президенту РФ с просьбой перенести парад .

, которые объединяют ветеранов войны, . Обращение подписали президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, глава Всеукраинской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

Пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что Путин обязательно рассмотрит его обращение .

. По словам Шаманова, дата проведения мероприятия будет прежде всего зависеть от эпидемиологической ситуации. Оно может состояться 24 июня или 3 сентября.

Что известно о параде 9 мая в РФ?В этом году российские власти планировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде должны были принять участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества пригласили лидеров мировых держав, участие подтверждали главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.