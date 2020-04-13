Путін після тривалої мовчанки заговорив: заявив про погіршення ситуації з коронавірусом

Після тривалого мовчання на тлі епідемії коронавірусу в Росії президент країни Володимир Путін нарешті дав про себе знати. Зокрема, він наголосив на складній ситуації з COVID-19 у РФ.

За словами Путіна, ситуація з коронавірусом у Росії змінюється не в кращий бік, передає інформаційна агенція ТАСС.

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Ми бачимо, що обстановка змінюється практично щодня, і, на жаль, зростає число хворих людей. Все більше випадків саме важкого протікання хвороби, саме важкого,

– зазначив він на нараді з питання про санітарно-епідеміологічну обстановку в РФ.

Російський лідер додав, що найближчі тижні стануть багато в чому визначальними. До територій підвищеного ризику він відніс Москву, Московську область і великі міста, включно з містами-мільйонниками. Оскільки тут – велика концентрація людей і щільність населення.

"Необхідно враховувати всі сценарії розвитку ситуації, навіть найскладніші та екстраординарні, з тим, щоб гнучко, оперативно коригувати стратегію та тактику наших дій, передусім із надання медичної допомоги громадянам", – підкреслив Путін.

За його словами, Росії потрібен професійний прогноз.

Для того, щоб і далі діяти на випередження, а нам, попри те, що ситуація не змінюється на краще, все-таки поки вдається діяти саме таким чином, – нам потрібен хороший, професійний прогноз. І не лише середньостроковий і довгостроковий, а й на період найближчих трьох, семи, десяти днів. Ми маємо раціонально розподілити навантаження на лікарні. Якщо потрібно, й медики Міноборони РФ можуть бути задіяними у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції,

– каже Путін.

Водночас російський президент доручив уряду "вести та постійно оновлювати такий прогноз, базуючись на реальній обстановці". Також він закликав учасників наради надати актуальну інформацію щодо тих заходів, які вживає зараз влада для боротьби з епідемією коронавірусу.

"Отже, всі наші дії, зокрема й профілактичні заходи на місцях і організація роботи всієї системи охорони здоров'я, повинні бути збудованими оптимальним чином, що називається, з запасом і враховуючи всі фактори", – підсумував Путін.

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Ситуація з коронавірусом у Росії: коротко

Станом на 13 квітня тут COVID-19 заразилися 18 328 людей, з них 148 померли . Щоправда, 1 470 одужали.

з них . Щоправда, 1 470 одужали. Найбільше інфікованих – у Москві та Московській області : понад 13 тисяч випадків.

та : понад 13 тисяч випадків. Поки в Росії можна спостерігати тенденцію зростання числа хворих на COVID-19 від 16% до 18% залежно від дня.

залежно від дня. Заступниця голови уряду Російської Федерації з питань соціальної політики Тетяна Голікова повідомила, що цього й на початку наступного тижнів в РФ очікують наростання кількості хворих на коронавірус.

Що відомо про тривале мовчання Путіна

Коли Росія оголосила боротьбу з коронавірусом російський президент звернувся до населення. Зокрема, він переніс референдум щодо змін до Конституції та запровадив довгі вихідні.

Після цього Путін почав керувати державою віддалено з Ново-Огарьово та його заяви рідко почали оприлюднювати ЗМІ.

Також у мережі з’явилася інформація, що в оточенні Путіна виявили випадки зараження коронавірусом. Зокрема, господар Кремля спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні. Вони також обмінялися рукостисканнями. Згодом у медика діагностували COVID-19.

Водночас пресслужба Путіна стверджує, що тест на коронавірус у російського президента виявився негативним. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент почувається нормально.

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