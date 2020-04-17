Отмена Путиным парада на 9 мая: почему причина не в коронавирусе
Отмена Путиным парада на 9 мая произошла не из-за высоких темпов распространения коронавируса в России. А потому, что у президента РФ был свой расчет.
Такое мнение сайту 24 канала высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
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Отмена Путиным парада 9 – ирония судьбы. Ведь культ "победобесия" в России очень мощный. Был расчет, что на парад приедут мировые лидеры. В частности, ожидали президента Франции Макрона. Даже надеялись на Трампа. А из-за пандемии на парад мог приехать разве что Лукашенко и президент Молдовы Додон,
– отмечает Евгений Магда.
По его словам, перед такими визитами соответствующие специалисты из служб безопасности различных государств дают рекомендации о возможности такой поездки в Россию.
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По мнению политолога, Россия публично будет надувать щеки по поводу того, что парад победы проведут 24 июня. Хотя уверенности в этом нет. Динамика заболевания в России коронавирусом высока. Впрочем, Россию пандемия не остановит. Москва продолжит распространять дезинформацию о Второй мировой войне.
Кремль будет пытаться компенсировать пропагандистскую потерю в связи с отменой парада. В частности, распространяя фейки о коронавирусе. Также продвигать собственную версию относительно победителя во Второй мировой войне. Говорить о гибридизации Холокоста, подчеркивая, что в уничтожении евреев на оккупированных территориях виновны не только гитлеровцы, но и их пособники из Польши, Украины, стран Балтии,
– отмечает Евгений Магда.
Что известно о параде 9 мая в России?
- В этом году российские власти планировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде должны принять участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества пригласили лидеров мировых держав, участие подтверждали главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.
- Три организации, которые объединяют ветеранов войны, обратились к президенту РФ с просьбой перенести парад.
- Обращение подписали президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всеукраинской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.
- Президент России Владимир Путин решил перенести проведение парада победы из-за вспышки COVID-19. Парад может пройти 24 июня.
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