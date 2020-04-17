Отмена Путиным парада на 9 мая: почему причина не в коронавирусе

Отмена Путиным парада на 9 мая произошла не из-за высоких темпов распространения коронавируса в России. А потому, что у президента РФ был свой расчет.

Такое мнение сайту 24 канала высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Отмена Путиным парада 9 – ирония судьбы. Ведь культ "победобесия" в России очень мощный. Был расчет, что на парад приедут мировые лидеры. В частности, ожидали президента Франции Макрона. Даже надеялись на Трампа. А из-за пандемии на парад мог приехать разве что Лукашенко и президент Молдовы Додон,

– отмечает Евгений Магда.

По его словам, перед такими визитами соответствующие специалисты из служб безопасности различных государств дают рекомендации о возможности такой поездки в Россию.

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По мнению политолога, Россия публично будет надувать щеки по поводу того, что парад победы проведут 24 июня. Хотя уверенности в этом нет. Динамика заболевания в России коронавирусом высока. Впрочем, Россию пандемия не остановит. Москва продолжит распространять дезинформацию о Второй мировой войне.

Кремль будет пытаться компенсировать пропагандистскую потерю в связи с отменой парада. В частности, распространяя фейки о коронавирусе. Также продвигать собственную версию относительно победителя во Второй мировой войне. Говорить о гибридизации Холокоста, подчеркивая, что в уничтожении евреев на оккупированных территориях виновны не только гитлеровцы, но и их пособники из Польши, Украины, стран Балтии,

– отмечает Евгений Магда.

Что известно о параде 9 мая в России?