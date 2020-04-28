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      Путин продлил режим выходных в России до конца майских праздников

      - Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима карантина. Начнет Россия выходить из карантина после 11 мая. Карантин в РФ ввели в рамках борьбы с коронавирусом.

      В частности, Путин поручил Кабмину РФ продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. Также он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Эти заявления прозвучали 28 апреля во время видеообращения хозяина Кремля.

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      По словам Путина, пик роста заражения коронавирусом в России еще не пройден, поэтому крайне важно строго соблюдать все меры ограничений.

      "Чем строже все мы будем соблюдать карантин, тем быстрее из этого карантина выйдем", – подчеркнул он.

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      Теги: Новости политики
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