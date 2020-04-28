Путин продлил режим выходных в России до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима карантина. Начнет Россия выходить из карантина после 11 мая. Карантин в РФ ввели в рамках борьбы с коронавирусом.

В частности, Путин поручил Кабмину РФ продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. Также он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Эти заявления прозвучали 28 апреля во время видеообращения хозяина Кремля.

К теме Россия обогнала по количеству больных COVID-19 Китай: за сутки более 6500 новых случаев

По словам Путина, пик роста заражения коронавирусом в России еще не пройден, поэтому крайне важно строго соблюдать все меры ограничений.

"Чем строже все мы будем соблюдать карантин, тем быстрее из этого карантина выйдем", – подчеркнул он.

Новость дополняется...