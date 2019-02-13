Путин аплодирует нашей коррупции, – Садовый

На пятом году войны пророссийские оккупанты продолжают нарушать Минские договоренности и обстреливать позиции ВСУ. И, как мы видим, враг вовсе не собирается уходить с украинской земли. Поэтому жесткая линия разграничения это не прихоть, а необходимость.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

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Он подчеркнул, что начинать борьбу с коррупцией в оборонной сфере необходимо путем прозрачности закупок техники и оборудования. Чтобы усилить украинскую армию стоит привлечь украинских партнеров НАТО для инвестиций в оборонные предприятия.

Нет рецепта остановить войну за один день. Войны просто так не останавливаются. Они либо проигрываются или выигрываются. Чтобы выиграть войну надо поднять экономику страны. Сейчас Путин аплодирует нашей коррупции, беспорядкам, которые у нас в стране, имитации многих процессов,

– пояснил Андрей Иванович.

По его мнению, государство должно помогать украинским защитникам, которые вернулись с войны. А также поддерживать связь с подконтрольными Россией территориями, на которых ненавидят украинскую власть.

Андрей Садовый идет в президенты: смотрите видео

Смотрите полный выпуск интервью с Андреем Садовым за 13 февраля 2019 года: