Путін аплодує нашій корупції, – Садовий

На п'ятому році війни проросійські окупанти продовжують порушувати Мінські домовленості та обстрілювати позиції ЗСУ. І, як ми бачимо, ворог зовсім не збирається йти з української землі. Тому жорстка лінія розмежування це не примха, а необхідність.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий.

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Він наголосив, що починати боротьбу з корупцією в оборонній сфері необхідно шляхом прозорості закупівель техніки та обладнання. Аби підсилити українську армію варто залучити українських партнерів НАТО для інвестицій в оборонні підприємства.

Немає рецепту зупинити війну за один день. Війни просто так не зупиняються. Вони або програються або виграються. Аби виграти війну треба підняти економіку країни. Зараз Путін аплодує нашій корупції, безладам, які ми маємо в країні, імітації багатьох процесів,

– пояснив Андрій Іванович.

На його думку, держава має допомагати українським захисникам, які повернулися з війни. А також підтримувати зв'язок з підконтрольними Росією територіями, на яких ненавидять українську владу.

Андрій Садовий іде в президенти: дивіться відео

Дивіться повний випуск інтерв'ю з Андрієм Садовим за 13 лютого 2019 року: