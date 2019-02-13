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      Путін аплодує нашій корупції, – Садовий

      256 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      На п'ятому році війни проросійські окупанти продовжують порушувати Мінські домовленості та обстрілювати позиції ЗСУ. І, як ми бачимо, ворог зовсім не збирається йти з української землі. Тому жорстка лінія розмежування це не примха, а необхідність.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий. 

      Читайте також: Мешканці Авдіївки ненавидять українську владу, – Садовий про війну на Донбасі

      Він наголосив, що починати боротьбу з корупцією в оборонній сфері необхідно шляхом прозорості закупівель техніки та обладнання. Аби підсилити українську армію варто залучити українських партнерів НАТО для інвестицій в оборонні підприємства. 

      Немає рецепту зупинити війну за один день. Війни просто так не зупиняються. Вони або програються або виграються. Аби виграти війну треба підняти економіку країни. Зараз Путін аплодує нашій корупції, безладам, які ми маємо в країні, імітації багатьох процесів,
      – пояснив Андрій Іванович.

      На його думку, держава має допомагати українським захисникам, які повернулися з війни. А також підтримувати зв'язок з підконтрольними Росією територіями, на яких ненавидять українську владу.

      Андрій Садовий іде в президенти: дивіться відео

      Дивіться повний випуск інтерв'ю з Андрієм Садовим за 13 лютого 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Корупція Андрій Садовий Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Війна НАТО
      Джерело: 24 канал
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