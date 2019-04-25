10:22
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Путин боится, что Зеленский понравится россиянам, – Яковина

      267 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      Ситуация с избранием Владимира Зеленского президентом Украины очень странно подействовала на российское руководство. В Москве никто не знает, как относиться к новоизбранному гаранту.

      Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что в России боятся признаться, что интересовались украинскими выборами.

      Читайте также: Зеленский рассказал, как будет строить отношения с Россией

      По его словам, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его начальник не смотрел дебаты между кандидатами в президенты Украины, потому что "занимался проблемами Читинской области". Однако здесь есть небольшая проблема – в России нет Читинской области. Еще в 2008 году ее отменили по требованию самого Путина.

      "Путин смотрит на избранного президента Украины и осознает, насколько он стал старым и немощным", – сказал журналист.

      Теперь на постсоветском пространстве он уже не самый спортивный и подтянутый. Вышла новая модель президента, и он моментально устарел. Путин действительно боится, что Зеленский понравится больше, чем он сам. Причем не украинцам, а россиянам,
      – пояснил Яковина.

      Он добавил, что все обитатели Кремля, как по команде, забыли имя нового президента Украины. Его называют по-разному, но никогда не произносят слово "Зеленский".

      "Раньше таким табу было имя только одного человека – оппозиционера Алексея Навального – тоже молодого, энергичного и амбициозного. Путина одолевает суеверный страх: громко скажешь имя своего врага – передашь ему часть своей силы и власти", – отметил автор блога.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 25 апреля 2019 года:

       

      вибори результати
      Каковы результаты выборов в Украине

      Что нужно знать о Володимире Зеленском: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1778
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      сегодня , 09:00 Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      Іван Яковина 592
      Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      сегодня , 08:40 Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      Костянтин Шкабара 930
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 08:15 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 22895
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 апреля , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 796
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      24 апреля , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 801
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новые санкции США против России не будут эффективными, – эксперт назвал причину
       12 ноября 2018 , 07:01
      Как получить медицинскую справку водителя в Украине
       30 октября 2018 , 09:09
      Китайцы в Женеве поразят электрическим кроссовером: видео
       31 января , 13:47
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук