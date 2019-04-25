Путин боится, что Зеленский понравится россиянам, – Яковина

Ситуация с избранием Владимира Зеленского президентом Украины очень странно подействовала на российское руководство. В Москве никто не знает, как относиться к новоизбранному гаранту.

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что в России боятся признаться, что интересовались украинскими выборами.

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По его словам, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его начальник не смотрел дебаты между кандидатами в президенты Украины, потому что "занимался проблемами Читинской области". Однако здесь есть небольшая проблема – в России нет Читинской области. Еще в 2008 году ее отменили по требованию самого Путина.

"Путин смотрит на избранного президента Украины и осознает, насколько он стал старым и немощным", – сказал журналист.

Теперь на постсоветском пространстве он уже не самый спортивный и подтянутый. Вышла новая модель президента, и он моментально устарел. Путин действительно боится, что Зеленский понравится больше, чем он сам. Причем не украинцам, а россиянам,

– пояснил Яковина.

Он добавил, что все обитатели Кремля, как по команде, забыли имя нового президента Украины. Его называют по-разному, но никогда не произносят слово "Зеленский".

"Раньше таким табу было имя только одного человека – оппозиционера Алексея Навального – тоже молодого, энергичного и амбициозного. Путина одолевает суеверный страх: громко скажешь имя своего врага – передашь ему часть своей силы и власти", – отметил автор блога.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 25 апреля 2019 года:



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