Путін боїться, що Зеленський сподобається росіянам, – Яковина

Ситуація з обранням Володимира Зеленського президентом України дуже дивно подіяла на російське керівництво. В Москві ніхто не знає, як ставитися до новообраного гаранта.

Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів, що в Росії бояться зізнатися, що цікавилися українськими виборами.

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За його словами, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його начальник не дивився дебатів між кандидатами в президенти України, бо "займався проблемами Читинської області". Однак тут є невелика проблема – в Росії немає Читинської області. Ще у 2008 році її скасували на вимогу самого Путіна.

"Путін дивиться на обраного президента України й усвідомлює, наскільки він став старим і немічним", – сказав журналіст.

Тепер на пострадянському просторі він вже не найспортивніший і підтягнутий. Вийшла нова модель президента, і він моментально застарів. Путін дійсно боїться, що Зеленський сподобається більше, ніж він сам. Причому не українцям, а росіянам,

– пояснив Яковина.

Він додав, що всі мешканці Кремля, як по команді, забули ім'я нового президента України. Його називають по-різному, але ніколи не вимовляють слово "Зеленський".

"Раніше таким табу було ім'я лише однієї людини – опозиціонера Олексія Навального – теж молодого, енергійного й амбітного. Путіна долає забобонний страх: голосно скажеш ім'я свого ворога – передаси йому частину своєї сили й влади", – зазначив автор блогу.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" за 25 квітня 2019 року:



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