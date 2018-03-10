Путин цинично прокомментировал применение химического оружия в Сирии

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о применении химического оружия правительством Сирии, решил пошутить.

Об этом он сказал в интервью изданию NBC.

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место эти обвинения, использование этого как повод для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже интересно. Так и хочется сказать: скучно, девушки", — пошутил Путин.

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На вопрос журналиста, скучны ли Путину погибшие от отравления зарином дети, он ответил, что для него недостаточно доказательств — было ли применено химическое оружие и было ли оно выпущено со стороны правительственных войск, а погибшие "случаются на войне".

После этого журналист уточнил, что именно Россия стала на пути одного из этапов расследования, не дав осмотреть вертолеты, а также то, что Россия обещала предотвратить химические нападения в Сирии.

"Я скажу, что мы не имеем к этому: а) никакого отношения, и мы требуем полноценного расследования", — сказал российский президент.