Путін цинічно прокоментував застосування хімічної зброї в Сирії

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання журналіста про застосування хімічної зброї урядом Сирії, вирішив пожартувати.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню NBC.

"По–перше, уряд Сирії давно знищив хімічну зброю. По–друге, ми знаємо про плани бойовиків інсценувати застосування хімічної зброї з боку сирійської армії. А по–третє, це всі спроби, які неодноразово в недалекому минулому мали місце ці звинувачення, використання цього як привід для консолідації зусиль у боротьбі з Асадом. Нам це все добре відомо, зрозуміло і навіть нецікаво. Так і хочеться сказати: нудно, дівчата", – пожартував Путін.

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На запитання журналіста, чи нудні Путіну загиблі від отруєння зарином діти, він розповів, що для нього недостатньо доказів – чи було застосовано хімічну зброю і чи була вона випущена з боку урядових військ, а загиблі "трапляються на війні".

Після цього журналіст уточнив, що саме Росія стала на шляху одного з етапів розслідування, не давши оглянути вертольоти, а також те, що Росія обіцяла запобігти хімічним нападам в Сирії.

"Я скажу, що ми не маємо до цього: а) ніякого відношення; і ми вимагаємо повноцінного розслідування", – сказав російський президент.