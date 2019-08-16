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      Путин дал гражданство России заместителю министра внутренних дел времен Януковича

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      Путин дал Вороне российское гражданство
      Путин дал Вороне российское гражданство / Коллаж 24 канала

      Бывший заместитель министра внутренних дел Украины, министра юстиции, руководитель государственной миграционной службы (все – времен правления Виктора Януковича) Дмитрий Ворона получил российское гражданство.

      Об этом сообщило "Радио Свобода".

      Читайте также: Морской режимный район вокруг Крыма: что это такое и зачем он нужен

      Что известно о Дмитрии Вороне?

      Родом с Донбасса, родился в 1980 году. Доктор юридических наук.

      Карьера.

      Работал в 2006 заместителем министра охраны окружающей среды.

      В 2010 году – заместитель министра внутренних дел Украины, впоследствии назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.

      В 2011 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Ворону на должность заместителя главы МВД – руководителя аппарата.

      В 2012 году Ворона стал заместителем министра юстиции.

      Награды.

      В 2012 году получил почетное отличие МВД "Рыцарь закона".

      Имеет грамоты Кабинета Министров Украины за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

      Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

      Из Украины - к оккупантам.

      С 2015 до 2018 года публичной информации о Вороне почти нет.

      В 2018 году СМИ в оккупированном Крыму писали, что к власти в регионе "пришел донецко-макеевский клан".

      Тогда и появилась информация, что Ворона может стать новым вице-премьером Крыма в сфере ЖКХ, энергетики и транспорта.

      Дмитрия Ворону также называли "внештатным советником" российского "главы" Крыма Сергея Аксенова.

      К слову, в России убеждают, что их гражданство получили уже 25 тысяч украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Про Крым даже не говорится – его Россия упрямо считает своим, несмотря на непризнание всего цивилизованного мира.

      Подробнее о российских паспортах на Донбассе – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Владимир Путин Украина – Россия Виктор Янукович
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