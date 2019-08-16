Путін дав громадянство Росії заступнику міністра внутрішніх справ часів Януковича

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції, керівник державної міграційної служби (усе – за часів правління Віктора Януковича) Дмитро Ворона отримав російське громадянство.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Читайте також: Морський режимний район навколо Криму: що це таке і навіщо він потрібен

Що відомо про Дмитра Ворону?

Походить з Донеччини, народився у 1980 році. Доктор юридичних наук.

Кар'єра.

Працював у 2006 заступником міністра охорони довкілля.

У 2010 році – заступник міністра внутрішніх справ України, згодом призначений на посаду голови Державної міграційної служби.

У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Ворону на посаду заступника глави МВС – керівника апарату.

У 2012 році Ворона став заступником міністра юстиції.

Нагороди.

У 2012 році отримав почесну відзнаку МВС "Лицар Закону".

Має грамоти Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

З України – до окупантів.

Із 2015 до 2018 року інформації публічної про Ворону майже немає.

У 2018 році ЗМІ в окупованому Криму писали, що до влади в регіоні "прийшов донецько-макіївський клан".

Тоді й з'явилася інформація, що Ворона може стати новим віце-прем'єром Криму у сфері ЖКГ, енергетики і транспорту.

Дмитра Ворону також називали "позаштатним радником" російського "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

До слова, у Росії переконують, що їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців, які мешкають у Донецькій та Луганській областях. Про Крим навіть не мовиться – його Росія вперто вважає своїм, попри невизнання всього цивілізованого світу.



Детальніше про російські паспорти на Донбасі – читайте у матеріалах 24 каналу.