Путін дав громадянство Росії заступнику міністра внутрішніх справ часів Януковича
Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції, керівник державної міграційної служби (усе – за часів правління Віктора Януковича) Дмитро Ворона отримав російське громадянство.
Про це повідомило "Радіо Свобода".
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Що відомо про Дмитра Ворону?
Походить з Донеччини, народився у 1980 році. Доктор юридичних наук.
Кар'єра.
Працював у 2006 заступником міністра охорони довкілля.
У 2010 році – заступник міністра внутрішніх справ України, згодом призначений на посаду голови Державної міграційної служби.
У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Ворону на посаду заступника глави МВС – керівника апарату.
У 2012 році Ворона став заступником міністра юстиції.
Нагороди.
У 2012 році отримав почесну відзнаку МВС "Лицар Закону".
Має грамоти Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.
Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
З України – до окупантів.
Із 2015 до 2018 року інформації публічної про Ворону майже немає.
У 2018 році ЗМІ в окупованому Криму писали, що до влади в регіоні "прийшов донецько-макіївський клан".
Тоді й з'явилася інформація, що Ворона може стати новим віце-прем'єром Криму у сфері ЖКГ, енергетики і транспорту.
Дмитра Ворону також називали "позаштатним радником" російського "очільника" Криму Сергія Аксьонова.
До слова, у Росії переконують, що їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців, які мешкають у Донецькій та Луганській областях. Про Крим навіть не мовиться – його Росія вперто вважає своїм, попри невизнання всього цивілізованого світу.
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