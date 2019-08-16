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      Путін дав громадянство Росії заступнику міністра внутрішніх справ часів Януковича

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      Путін дав Вороні російське громадянство
      Путін дав Вороні російське громадянство / Колаж 24 каналу

      Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції, керівник державної міграційної служби (усе – за часів правління Віктора Януковича) Дмитро Ворона отримав російське громадянство.

      Про це повідомило "Радіо Свобода".

      Читайте також: Морський режимний район навколо Криму: що це таке і навіщо він потрібен

      Що відомо про Дмитра Ворону?

      Походить з Донеччини, народився у 1980 році. Доктор юридичних наук.

      Кар'єра.

      Працював у 2006 заступником міністра охорони довкілля.

      У 2010 році – заступник міністра внутрішніх справ України, згодом призначений на посаду голови Державної міграційної служби.

      У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Дмитра Ворону на посаду заступника глави МВС – керівника апарату.

      У 2012 році Ворона став заступником міністра юстиції.

      Нагороди.

      У 2012 році отримав почесну відзнаку МВС "Лицар Закону".

      Має грамоти Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.

      Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

      З України – до окупантів.

      Із 2015 до 2018 року інформації публічної про Ворону майже немає.

      У 2018 році ЗМІ в окупованому Криму писали, що до влади в регіоні "прийшов донецько-макіївський клан".

      Тоді й з'явилася інформація, що Ворона може стати новим віце-прем'єром Криму у сфері ЖКГ, енергетики і транспорту.

      Дмитра Ворону також називали "позаштатним радником" російського "очільника" Криму Сергія Аксьонова. 

      До слова, у Росії переконують, що їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців, які мешкають у Донецькій та Луганській областях. Про Крим навіть не мовиться – його Росія вперто вважає своїм, попри невизнання всього цивілізованого світу. 

      Детальніше про російські паспорти на Донбасі – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини Росії Новини України Володимир Путін Новини Криму Віктор Янукович Україна – Росія
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