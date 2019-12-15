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      Путин хочет взять под контроль 4 украинских города, – Климкин

      343 Читати новину українською
      Павел Климкин / Getty images

      На украинском Юге существует высокий риск дестабилизации ситуации. Она будет расшатываться из Кремля, ведь его руководителю Владимиру Путину это на руку. Он хочет взять под российский контроль 4 украинских города.

      Речь идет об Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье. Это нужно Российской Федерации, чтобы получить "сухопутные коридоры в Крым, Приднестровье и Молдову. Об этом рассказал бывший глава украинского МИД Павел Климкин в интервью Еспресо.TV.

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      Климкин подчеркнул: Кремль готовится к "полногибридному раскачиванию ситуации в южных областях Украины. Вероятно, Россия хочет объединить их с ОРДЛО.

      Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области – 24 канал) будет последовательный удар. Второй момент – это возможность всех сухопутных коридоров,
      – отметил экс-министр.

      Также, Климкин допустил, что Путин может попытаться объединить Беларусь с проектом "Новороссия".

      Что такое проект "Новороссия"?Российский сценарий создания на территории Украины конфедерации, в состав которой могли бы войти так называемые "ДНР", "ЛНР" и другие по возможности созданные псевдореспубликы, расположенные на территории украинского Юга, а также Харьковской области.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия МИД Украины Павел Климкин Пророссийские боевики Молдова Приднестровье Аннексия Крыма
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