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      Путін хоче взяти під контроль 4 українські міста, – Клімкін

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      Павло Клімкін / Getty images

      На українському Півдні існує високий ризик дестабілізації ситуації. Вона буде розхитуватись із Кремля, адже його очільнику Володимиру Путіну це на руку. Він хоче взяти під російський контроль 4 українські міста.

      Йдеться про Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя. Це потрібно Російській Федерації, аби отримати "сухопутні коридори до Криму, Придністров'я та Молдови. Про це розповів колишній глава українського МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю Еспресо.TV.

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      Клімкін наголосив: Кремль готується до "повногібридного розгойдування ситуації" в південних областях України. Ймовірно, Росія хоче об'єднати їх з ОРДЛО.

      Не знаю, як Дніпро, там є певні складнощі для них. А ось по цих регіонах (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області – 24 канал) буде послідовний удар. Другий момент – це можливість усіх сухопутних коридорів,
      – зазначив ексміністр.

      Також, Клімкін припустив, що Путін може спробувати об’єднати Білорусь із проєктом "Новоросія".

      Що таке проєкт "Новоросія"? Російський сценарій створення на теренах України конфедерації, до складу якої могли б увійти так звані "ДНР", "ЛНР" та інші по можливості утворенні псевдореспубліки, розташовані на території українського Півдня, а також Харківщини.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Павло Клімкін МЗС України Анексія Криму Придністров'я Молдова Проросійські бойовики
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