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      У Кремлі дали пораду Зеленському, як припинити війну на Донбасі

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      Пєсков дав пораду Зеленському, як припинити війну на Донбасі / колаж 24 каналу

      У Росії кинулись давати поради Зеленському, як припинити збройний конфлікт, що триває на Донбасі. І в цих порадах – ані слова про російських найманців та озброєння, а – чергові спроби окупантів влізти у внутрішню політику України.

      Так, поради Зеленському через журналістів росЗМІ вирішив передати прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

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      Зеленський щиро хоче вирішити цей конфлікт, але це вимагає сили волі, політичного авторитету і домінування на політичній арені в Україні,
      – зазначив він.

      Окрім "домінування", Пєсков порадив Зеленському поспілкуватися з "експертами" з так званих "ЛНР" та "ДНР". Мовляв, якщо український лідер хоче змінити пункти мінських домовленостей, то йому слід вдатися до такого кроку.

      "Якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з "ДНР" і "ЛНР", то вони зможуть працювати над якимось певними змінами або доповненнями до мінського комплексу заходів", – сказав він.

      Офіційний Київ відразу після нормандської зустрічі відзначився низкою заяв про те, що планує змінити декілька пунктів у мінських домовленостях. У Москві, своєю чергою, повідомили, що в жодному разі цього не допустять.

      Краще б він говорив із Зеленським, – у США різко відреагували на перемовини Трампа і Лаврова
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії
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