У Кремлі дали пораду Зеленському, як припинити війну на Донбасі

У Росії кинулись давати поради Зеленському, як припинити збройний конфлікт, що триває на Донбасі. І в цих порадах – ані слова про російських найманців та озброєння, а – чергові спроби окупантів влізти у внутрішню політику України.

Так, поради Зеленському через журналістів росЗМІ вирішив передати прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Дивіться також: Миротворча місія на Донбасі: у Росії відреагували на заяву України

Зеленський щиро хоче вирішити цей конфлікт, але це вимагає сили волі, політичного авторитету і домінування на політичній арені в Україні,

– зазначив він.

Окрім "домінування", Пєсков порадив Зеленському поспілкуватися з "експертами" з так званих "ЛНР" та "ДНР". Мовляв, якщо український лідер хоче змінити пункти мінських домовленостей, то йому слід вдатися до такого кроку.

"Якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з "ДНР" і "ЛНР", то вони зможуть працювати над якимось певними змінами або доповненнями до мінського комплексу заходів", – сказав він.

Офіційний Київ відразу після нормандської зустрічі відзначився низкою заяв про те, що планує змінити декілька пунктів у мінських домовленостях. У Москві, своєю чергою, повідомили, що в жодному разі цього не допустять.