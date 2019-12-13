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      У Росії відреагували на ідею Зеленського внести зміни до мінських угод

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      Пєсков викрутив слова Зеленського про бажання внести зміни до мінських домовленостей / ria.ru

      За результатами нормандського саміту Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче змінити деякі пункти у мінських домовленостях. Така ідея вже отримала реакцію в Росії – там заявили, буцімто Зеленський "перекрутив" досягнуті у Парижі домовленості.

      Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що під час нормандського саміту сторони підтримали позицію, що основою врегулювання війни на Сході України є мінські домовленості. Про це повідомляє "ТАСС".

      До слова: Зеленський розповів, що хоче змінити у мінських домовленостях

      Якщо після понеділка відбулася якась зміна позиції Києва, то це питання, яке потрібно довго і напружено аналізувати усім іншим учасникам "нормандської четвірки",
      – заявив Пеєсков.

      Що було насправді?Володимир Зеленський заявив про бажання внести зміни до мінських домовленостей ще під час фінального брифінгу у Парижі, перебуваючи за одним столом з іншими лідерами нормандського формату – Меркель, Путіним і Макроном.

      Крім того, Пєсков прокоментував бажання Зеленського "100 разів пожати руку Путіну", якщо той поверне Крим і Донбас. Він заявив: "Путіну руку краще тиснути, не підіймаючи питання Криму".

      "Що ж стосується Донбасу, то тут треба не Путіну тиснути руку, а треба виконувати мінські домовленості. Тоді можна буде усім потиснути руку і привітати з тим, що українці вирішили "свій внутрішньоукраїнський конфлікт", – сказав Пєсков.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Війна на Донбасі Володимир Путін Нормандська зустріч 2019 Мінські домовленості
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