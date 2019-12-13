У Росії відреагували на ідею Зеленського внести зміни до мінських угод

За результатами нормандського саміту Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче змінити деякі пункти у мінських домовленостях. Така ідея вже отримала реакцію в Росії – там заявили, буцімто Зеленський "перекрутив" досягнуті у Парижі домовленості.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що під час нормандського саміту сторони підтримали позицію, що основою врегулювання війни на Сході України є мінські домовленості. Про це повідомляє "ТАСС".

До слова: Зеленський розповів, що хоче змінити у мінських домовленостях

Якщо після понеділка відбулася якась зміна позиції Києва, то це питання, яке потрібно довго і напружено аналізувати усім іншим учасникам "нормандської четвірки",

– заявив Пеєсков.

Що було насправді?Володимир Зеленський заявив про бажання внести зміни до мінських домовленостей ще під час фінального брифінгу у Парижі, перебуваючи за одним столом з іншими лідерами нормандського формату – Меркель, Путіним і Макроном.

Крім того, Пєсков прокоментував бажання Зеленського "100 разів пожати руку Путіну", якщо той поверне Крим і Донбас. Він заявив: "Путіну руку краще тиснути, не підіймаючи питання Криму".

"Що ж стосується Донбасу, то тут треба не Путіну тиснути руку, а треба виконувати мінські домовленості. Тоді можна буде усім потиснути руку і привітати з тим, що українці вирішили "свій внутрішньоукраїнський конфлікт", – сказав Пєсков.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу