В России отреагировали на идею Зеленского внести изменения в Минские соглашения
По результатам нормандского саммита Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет изменить некоторые пункты в минских договоренностях. Такая идея уже получила реакцию в России – там заявили, будто Зеленский "перекрутил" достигнутые в Париже договоренности.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что во время нормандского саммита стороны поддержали позицию, что основой урегулирования войны на Востоке Украины являются минские договоренности. Об этом сообщает "ТАСС".
К слову: Зеленский рассказал, что хочет изменить в минских договоренностях
Если после понедельника произошло какое-то изменение позиции Киева, то это вопрос, который нужно долго и напряженно анализировать всем остальным участникам "нормандской четверки",
– заявил Пеєсков.
Что было на самом деле?
Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские договоренности еще во время финального брифинга в Париже, находясь за одним столом с другими лидерами нормандского формата – Меркель, Путиным и Макроном.
Кроме того, Песков прокомментировал желание Зеленского "100 раз пожать руку Путину", если тот вернет Крым и Донбасс. Он заявил: "Путину руку лучше пожимать, не поднимая вопрос Крыма".
"Что же касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности. Тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили "свой внутриукраинский конфликт", – сказал Песков.
О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала
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