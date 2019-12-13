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      В России отреагировали на идею Зеленского внести изменения в Минские соглашения

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      Песков выкрутил слова Зеленского о желании внести изменения в минских договоренностях / ria.ru

      По результатам нормандского саммита Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет изменить некоторые пункты в минских договоренностях. Такая идея уже получила реакцию в России – там заявили, будто Зеленский "перекрутил" достигнутые в Париже договоренности.

      Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что во время нормандского саммита стороны поддержали позицию, что основой урегулирования войны на Востоке Украины являются минские договоренности. Об этом сообщает "ТАСС".

      К слову: Зеленский рассказал, что хочет изменить в минских договоренностях

      Если после понедельника произошло какое-то изменение позиции Киева, то это вопрос, который нужно долго и напряженно анализировать всем остальным участникам "нормандской четверки",
      – заявил Пеєсков.

      Что было на самом деле?
      Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские договоренности еще во время финального брифинга в Париже, находясь за одним столом с другими лидерами нормандского формата – Меркель, Путиным и Макроном.

      Кроме того, Песков прокомментировал желание Зеленского "100 раз пожать руку Путину", если тот вернет Крым и Донбасс. Он заявил: "Путину руку лучше пожимать, не поднимая вопрос Крыма".

      "Что же касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности. Тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили "свой внутриукраинский конфликт", – сказал Песков.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости России
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