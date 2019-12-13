В России отреагировали на идею Зеленского внести изменения в Минские соглашения

По результатам нормандского саммита Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет изменить некоторые пункты в минских договоренностях. Такая идея уже получила реакцию в России – там заявили, будто Зеленский "перекрутил" достигнутые в Париже договоренности.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что во время нормандского саммита стороны поддержали позицию, что основой урегулирования войны на Востоке Украины являются минские договоренности. Об этом сообщает "ТАСС".

К слову: Зеленский рассказал, что хочет изменить в минских договоренностях

Если после понедельника произошло какое-то изменение позиции Киева, то это вопрос, который нужно долго и напряженно анализировать всем остальным участникам "нормандской четверки",

– заявил Пеєсков.

Что было на самом деле?

Владимир Зеленский заявил о желании внести изменения в минские договоренности еще во время финального брифинга в Париже, находясь за одним столом с другими лидерами нормандского формата – Меркель, Путиным и Макроном.

Кроме того, Песков прокомментировал желание Зеленского "100 раз пожать руку Путину", если тот вернет Крым и Донбасс. Он заявил: "Путину руку лучше пожимать, не поднимая вопрос Крыма".

"Что же касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности. Тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили "свой внутриукраинский конфликт", – сказал Песков.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала