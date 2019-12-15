В Кремле дали совет Зеленскому, как прекратить войну на Донбассе

В России бросились давать советы Зеленскому, как прекратить вооруженный конфликт, который продолжается на Донбассе. И в этих советах – ни слова о российских наемниках и вооружении, а очередные попытки оккупантов влезть во внутреннюю политику Украины.

Так, советы Зеленскому через журналистов росСМИ решил передать пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине,

– отметил он.

Кроме "доминирования", Песков посоветовал Зеленскому пообщаться с "экспертами" из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Мол, если украинский лидер хочет изменить пункты минских договоренностей, то ему следует прибегнуть к такому шагу.

"Если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР", то они смогут работать над какими-то определенными изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", – сказал он.

Официальный Киев сразу после нормандской встречи отметился рядом заявлений о том, что планирует изменить несколько пунктов в минских договоренностях. В Москве, в свою очередь, сообщили, что ни в коем случае этого не допустят.