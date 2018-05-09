Путин и Меркель обсудят важный вопрос для Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Сочи для того, чтобы обсудить важные мировые проблемы. Одной из главных тем станет газовое сотрудничество Украины и России.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

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Центральными темами станут двусторонние отношения, конфликт в Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины,

– заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ожидается, что 13 мая в Сочи отправится министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер с целью подготовки визита Меркель. В частности, он посетит и Киев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах. В субботу, 3 марта, Порошенко уже поблагодарил украинцев, что отреагировали на его призыв, а в "Нафтогазе" отчитались, насколько это оказалось эффективным.