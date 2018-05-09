Путін і Меркель обговорять важливе питання для України

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінуся у Сочі, для того, щоб оговорити важливі світові проблеми. Однією з головних тем стане газова співпраця України і Росії.

Про це повідомляє "РІА-Новини".

Читайте також: Стало відомо, скільки українського газу вкрала Росія після анексії Криму

Центральними темами стануть двосторонні відносини, конфлікт в Україні, ситуація у Сирії, а також співробітництво у газовій сфері Росії і України,

– заявив офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

Очікується, що 13 травня у Сочі відправиться міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмайер з метою підготовки візиту Меркель. Зокрема, він відвідає і Київ.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях. У суботу, 3 березня, Порошенко вже подякував українцям, що відреагували на його заклик, а в "Нафтогазі" відзвітували, наскільки це виявилось ефективним.