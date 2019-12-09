Путин, как всегда, будет продавать людей, – Фурса о нормандской встрече
С 2013 года действует запрет на поставку российских товаров в Украину. Во время нормандского саммита единственное, что может предложить президент РФ Украине с экономической стороны – это восстановление торговых связей.
Это в прямом эфире 24 канала отметил эксперт Сергей Фурса.
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Эксперт отметил, что украинцы и россияне имеют общие потребительские предпочтения.
Так уж случилось, что с чаем украинцы и россияне потребляют почти одни и те же конфеты,
– сказал Фурса.
Однако, по его мнению, Украине не стоит отдавать что-то политическое за возможность доступа к российскому рынку. Поскольку именно Европа на сегодня для нашего государства является важным партнером на рынке. От России мы уже отделились полностью.
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Подход Путина к переговорам
По словам Фурсы, президент РФ будет торговать людьми, потому что это можно воспринимать как победу.
Это будет как с Цемахом: отдай нам Цемаха, а мы тебе заложников,
– прокомментировал эксперт.
По мнению экономиста, даже в экономическом вопросе Путин будет продавать людей, потому что он всегда так делает.
Что известно о Владимире Цемахе?
Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.
Однако он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.
Восстановление торговых связей с Крымом и оккупированными территориями
Эксперт отметил, что до блокады на торговлю украинскими товарами, предприятия платили налоги в Украине. Сейчас же их контролируют незаконные владельцы.
Единственное, что может быть – это снятие запрета на торговлю едой,
– пояснил Фурса.
По его словам, украинский бизнес точно поддержит восстановление торговых связей с Крымом и оккупированными территориями. Поскольку это является источником дополнительной прибыли, в частности речь идет о трех миллионах потребителей.
Встреча в нормандском формате: что об этом известно
- В рамках саммита впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они только несколько раз говорили по телефону. Во время последней беседы главы государств обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, во время которой прошло обсуждение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе. Однако Россия долго ее оттягивала, объясняя тем, что это "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины, которые будут обсуждаться во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). В частности произошло разминирование этих территорий, а также демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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