Путин, как всегда, будет продавать людей, – Фурса о нормандской встрече

С 2013 года действует запрет на поставку российских товаров в Украину. Во время нормандского саммита единственное, что может предложить президент РФ Украине с экономической стороны – это восстановление торговых связей.

Это в прямом эфире 24 канала отметил эксперт Сергей Фурса.

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Эксперт отметил, что украинцы и россияне имеют общие потребительские предпочтения.

Так уж случилось, что с чаем украинцы и россияне потребляют почти одни и те же конфеты,

– сказал Фурса.

Однако, по его мнению, Украине не стоит отдавать что-то политическое за возможность доступа к российскому рынку. Поскольку именно Европа на сегодня для нашего государства является важным партнером на рынке. От России мы уже отделились полностью.

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Подход Путина к переговорам

По словам Фурсы, президент РФ будет торговать людьми, потому что это можно воспринимать как победу.

Это будет как с Цемахом: отдай нам Цемаха, а мы тебе заложников,

– прокомментировал эксперт.

По мнению экономиста, даже в экономическом вопросе Путин будет продавать людей, потому что он всегда так делает.

Что известно о Владимире Цемахе?

Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Однако он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

Восстановление торговых связей с Крымом и оккупированными территориями

Эксперт отметил, что до блокады на торговлю украинскими товарами, предприятия платили налоги в Украине. Сейчас же их контролируют незаконные владельцы.

Единственное, что может быть – это снятие запрета на торговлю едой,

– пояснил Фурса.

По его словам, украинский бизнес точно поддержит восстановление торговых связей с Крымом и оккупированными территориями. Поскольку это является источником дополнительной прибыли, в частности речь идет о трех миллионах потребителей.

Встреча в нормандском формате: что об этом известно

В рамках саммита впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они только несколько раз говорили по телефону. Во время последней беседы главы государств обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, во время которой прошло обсуждение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе. Однако Россия долго ее оттягивала, объясняя тем, что это "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины, которые будут обсуждаться во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). В частности произошло разминирование этих территорий, а также демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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