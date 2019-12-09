Путін, як завжди, продаватиме людей, – Фурса про нормандську зустріч

З 2013 року діє заборона на постачання російських товарів до України. Під час нормандського саміту єдине, що може запропонувати президент РФ Україні з економічного боку – це відновлення торговельних зв'язків.

Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив експерт Сергій Фурса.

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Експерт відзначив, що українці і росіяни мають спільні споживчі вподобання.

Так вже сталося, що з чаєм українці і росіяни споживають майже одні й ті самі цукерки,

– сказав Фурса.

Однак, на його думку, Україні не варто віддавати щось політичне за можливість доступу до російського ринку. Оскільки саме Європа на сьогодні для нашої держави є важливим партнером на ринку. Натомість від Росії ми вже відокремилися повністю.

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Підхід Путіна до переговорів

За словами Фурси, президент РФ буде торгувати людьми, бо це можна сприймати як перемогу.

Це буде як із Цемахом: віддай нам Цемаха, а ми тобі заручників,

– прокоментував експерт.

На думку економіста, навіть в економічному питанні Путін продаватиме людей, бо він завжди так робить.

Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.



Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

Відновлення торговельних зв'язків із Кримом та окупованими територіями

Експерт зазначив, що до блокади на торгівлю українськими товарами, підприємства платили податки в Україні. Натомість зараз їх контролюють незаконні власники.

Єдине, що може бути – це зняття заборони на торгівлю їжею,

– пояснив Фурса.

За його словами, український бізнес точно підтримає відновлення торговельних зв'язків із Кримом та окупованими територіями. Оскільки це є джерелом додаткового прибутку, зокрема йдеться про три мільйони споживачів.

Зустріч у нормандському форматі: що про це відомо

В межах саміту вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони тільки декілька разів говорили телефоном. Під час останньої розмови очільники держав обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, під час якої відбулося б обговорення питання врегулювання ситуації на Донбасі. Однак Росія довго її відтягувала, пояснюючи тим, що це "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України, які будуть обговорюватися під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Зокрема відбулося розмінування цих територій, а також демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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