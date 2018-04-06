Путин массово уволил генералов-силовиков
Президент России Владимир Путин уволил одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Также он принял отставку губернатора Кемеровской области из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
Указ об увольнении опубликовали на интернет-портале правовой информации.
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Список лиц, которых уволил Путин:
– заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев;
– начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков,
– начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук;
– начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров;
– начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин;
– глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин;
– глава следственного управления СК Красноярского края генерал-лейтенант Игорь Напалков;
– министр внутренних дел по Удмуртской республике генерал-майор Александр Первухин;
– глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин;
– глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев;
– глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов;
– заместитель начальника главного управления МВД Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.
Пока неизвестно, что стало причиной увольнения всех вышеперечисленных лиц. Известно, что Владимир Путин назначил новых людей на вакантные должности.
К слову, гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается в глобальную гибридную войну.