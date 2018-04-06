Путин массово уволил генералов-силовиков

Президент России Владимир Путин уволил одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Также он принял отставку губернатора Кемеровской области из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Указ об увольнении опубликовали на интернет-портале правовой информации. Читайте также: На кого может напасть Путин в ближайшее время: мнение историка Список лиц, которых уволил Путин: – заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев; – начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков, – начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук; – начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров; – начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин; – глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин; – глава следственного управления СК Красноярского края генерал-лейтенант Игорь Напалков; – министр внутренних дел по Удмуртской республике генерал-майор Александр Первухин; – глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин; – глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев; – глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов; – заместитель начальника главного управления МВД Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко. Пока неизвестно, что стало причиной увольнения всех вышеперечисленных лиц. Известно, что Владимир Путин назначил новых людей на вакантные должности. К слову, гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается в глобальную гибридную войну.