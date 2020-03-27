03:09
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Путін на саміті G20 заговорив про мораторій на санкції

      - Читати новину українською

      Саммит G20 состоялся 26 марта в формате видеоконференции. Во время мероприятия выступил и кремлевский лидер Владимир Путин. Он предложил ввести мораторий на санкции – те, которые касаются торговли товарами первой необходимости, и, конечно, денег, которые за эти товары платят.

      Потребность в отмене санкций Путин объяснил борьбой с пандемией коронавируса. Текст выступления Путина можно прочитать на сайте российского президента.

      Обратите внимание В администрации Путина обнаружили случай заражения коронавируса, – СМИ

      Во время выступления на саммите президент России сначала выразил опасение, что, мол, последствия пандемии коронавируса будут еще хуже, чем у мирового кризиса 2008 – 2009 годов. А потом намекнул, что при таких условиях санкции лишь усугубляют проблемы. 

      Мы не можем позволить себе поступать по принципу "каждый за себя". На период кризиса важно создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций,
      – заявил Путин.

      Он уточнил, что мол, это нужно, конечно, не потому, что в России кризис, а только для того, чтобы страны беспрепятственно торговали медикаментами, продуктами, оборудованием и технологиями (имел ли он ввиду также и военные – неизвестно).

      "В идеале мы должны ввести мораторий на ограничение по товарам первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", – подытожил Путин.

      Ситуация с распространением коронавируса в России: 840 официально зарегистрированных случаев инфицирования в 56 регионах страны. 

      Министр Кулеба, напомним, уже говорил о том, что Россия "запустила такого "червячка" в виде призывов отменить все санкции на фоне экономического кризиса". МИД Украины работает над тем, чтобы призывы России не были воплощены в жизнь

       

      Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      сегодня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Санкции Коронавирус Covid-19 G20 Владимир Путин Новости России Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:34 Новости о коронавирусе 26 марта: Украина закрывает границы, в мире более 500 тыся инфицированных
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
      Олександр Бевза
      26 марта , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      26 марта , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      26 марта , 22:30 Переговоры с МВФ: что известно о "антиколомойський" законопроект
      Антон Голобородько
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук