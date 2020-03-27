Путін на саміті G20 заговорив про мораторій на санкції

Саммит G20 состоялся 26 марта в формате видеоконференции. Во время мероприятия выступил и кремлевский лидер Владимир Путин. Он предложил ввести мораторий на санкции – те, которые касаются торговли товарами первой необходимости, и, конечно, денег, которые за эти товары платят.

Потребность в отмене санкций Путин объяснил борьбой с пандемией коронавируса. Текст выступления Путина можно прочитать на сайте российского президента.

Обратите внимание В администрации Путина обнаружили случай заражения коронавируса, – СМИ

Во время выступления на саммите президент России сначала выразил опасение, что, мол, последствия пандемии коронавируса будут еще хуже, чем у мирового кризиса 2008 – 2009 годов. А потом намекнул, что при таких условиях санкции лишь усугубляют проблемы.

Мы не можем позволить себе поступать по принципу "каждый за себя". На период кризиса важно создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций,

– заявил Путин.

Он уточнил, что мол, это нужно, конечно, не потому, что в России кризис, а только для того, чтобы страны беспрепятственно торговали медикаментами, продуктами, оборудованием и технологиями (имел ли он ввиду также и военные – неизвестно).

" В идеале мы должны ввести мораторий на ограничение по товарам первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", – подытожил Путин.

Ситуация с распространением коронавируса в России: 840 официально зарегистрированных случаев инфицирования в 56 регионах страны.

Министр Кулеба, напомним, уже говорил о том, что Россия "запустила такого "червячка" в виде призывов отменить все санкции на фоне экономического кризиса". МИД Украины работает над тем, чтобы призывы России не были воплощены в жизнь