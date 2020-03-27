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      Путін на саміті G20 заговорив про мораторій на санкції

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      Путін каже, що санкції та коронавірус несумісні / "РИА Новости"

      Саміт G20 відбувся 26 березня у форматі відеоконференції. Під час заходу виступив і кремлівський лідер Володимир Путін. Він запропонував запровадити мораторій на санкції – ті, які стосуються торгівлі товарами першої необхідності, і, звісно, грошей, які за ці товари сплачують.

      Потребу скасування санкцій Путін пояснив боротьбою з пандемією коронавірусу. Текст виступу Путіна можна прочитати на сайті російського президента.

      Зверніть увагу В адміністрації Путіна виявили випадок зараження коронавірусом, – ЗМІ

      Під час виступу на саміті президент Росії спершу висловив засторогу, що, мовляв, наслідки пандемії коронавірусу будуть ще гіршими, ніж світової кризи 2008 – 2009 років. А потім натякнув, що за таких умов санкції лише посилюють проблеми. 

      Ми не можемо дозволити собі вчиняти за принципом "кожен за себе". На період кризи важливо створити так звані зелені коридори, вільні від торгових воєн і санкцій,
      – заявив Путін.

      Він уточнив, що мовляв, це потрібно, звісно, не тому, що в Росії криза, а лише для того, щоб країни безперешкодно торгували медикаментами, продуктами, обладнанням та технологіями (чи мав він на увазі й військові – не відомо).

      "В ідеалі ми повинні ввести мораторій на обмеження щодо товарів першої необхідності, а також на фінансові транзакції для їх закупівель", – підсумував Путін.

      Ситуація з поширенням коронавірусу в Росії: 840 офіційно зареєстрованих випадків інфікування у 56 регіонах країни. 

       

      В Україні майже 200 хворих на коронавірус: ЦГЗ
      26 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Санкції Коронавірус Covid-19 G20 Володимир Путін Новини Росії Новини політики
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