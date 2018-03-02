Путин не готов вернуть Крым, - евродепутат рассказала, когда полуостров может вернуться Украине

Немецкий евродепутат Ребекка Хармс считает, что пока Владимир Путин у власти в России, его страна не вернет аннексирован Крым Украине. Вплоть пока в Российской Федерации не произойдут изменения.

Такое заявление Ребекка Хармс сделала в комментарии изданию "Апостроф", отвечая на вопрос об аннексии Крыма.

Я не умею предсказывать будущее и считаю, что в Кремле президент, господин Путин, который, видимо, не готов вернуть Крым Украине. Однако думаю, что что-то изменится после Путина. Я бы не ожидала чудес сейчас, однако я думаю, что изменения придут в Россию изнутри, а не извне, и это также создаст возможность для вероятного изменения статуса Крыма. До тех пор мы должны рассматривать положение оккупированного Крыма значительно серьезнее, оно должно стать значительно в большей степени вопросом международного участия и переговоров,

– заявила Ребекка Хармс.

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Кроме того немецкий политик напомнила, что ни одна демократическая страна так и не признала Крым частью России, из-за чего на РФ были наложены санкции. При этом, по ее словам, важно и то, что творится на самых оккупированных территориях с людьми, которые там проживают.

"Меня также, как и в случае с Донбассом, волнует следующее: частью нашей стратегии всегда должно быть то, чтобы думать о судьбе и жизни людей под оккупацией или при режиме кремлевских наемников на Донбассе. Думаю, этого часто не хватает в дискуссиях с нашими партнерами в Киеве", – подчеркнула Ребекка Хармс.