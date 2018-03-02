Путін не готовий вернути Крим, – євродепутат розповіла, коли півострів може повернутися Україні

Німецький євродепутат Ребекка Хармс вважає, що допоки Володимир Путін при владі у Росії, його країна не поверне анексований Крим Україні. Аж допоки в Російській Федерації не відбудуться зміни.

Таку заяву Ребекка Хармс зробила в коментарі виданню "Апостроф", відповідаючи на питання про анексію Криму.

Я не вмію передбачати майбутнє і вважаю, що в Кремлі президент, пан Путін, який, мабуть, не готовий повернути Крим Україні. Однак думаю, що щось зміниться після Путіна. Я б не очікувала див зараз, проте я гадаю, що зміни прийдуть до Росії зсередини, а не ззовні, і це також створить нагоду для можливої зміни статусу Криму. Доти ми повинні розглядати становище окупованого Криму значно серйозніше, воно має стати значно більшою мірою питанням міжнародної участі та переговорів,

– заявила Ребекка Хармс.

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Окрім того німецький політик нагадала, що жодна демократична країна так і не визнала Крим частиною Росії, через що на РФ були накладені санкції. При цьому, за її словами, важливим є й те, що твориться на самих окупованих територіях з людьми, які там проживають

"Мене також, як і у випадку з Донбасом, хвилює таке: частиною нашої стратегії завжди має бути те, щоби думати про долю та життя людей під окупацією чи за режиму кремлівських найманців на Донбасі. Думаю, цього часто не вистачає в дискусіях із нашими партнерами в Києві", – наголосила Ребекка Хармс.