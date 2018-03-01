Експерт розповів, чому Порошенко так часто говорить про поїздку в Крим

Прес-конференція Порошенка "Виклики-2018" не стала проривом, але й якихось відвертих негативів не було.

Про це сайту "24" розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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За словами політолога, не можна сказати, що прес-конференція негативно відіб’ється на іміджі президента, адже всі гострі і неприємні питання Порошенко майстерно обходив. При цьому Віталій Бала зазначає, що прес-конференції глави держави мають готуватися в контексті серйозних заяв і спрямовані на спілкування з громадянами через журналістів. Але в даному випадку це було суто спілкування з журналістами.

На думку експерта, поки рано говорити про шанси Порошенка на виборах президента. При цьому, коментуючи заяви Порошенка про його візит у Крим у 2014 році, Бала зазначив, що тему війни на Донбасі Порошенко у будь-якому випадку використовуватиме під час виборів.

Мета прес-конференції – зафіксувати позиції Порошенка. Його заяви про відвідування Криму пов’язані з тим, що останніми днями про Крим багато говориться в інформаційному просторі через четверту річницю анексії. Особливо в контексті, хто здав Крим. Порошенко показує, що він був там, але не належить до тих людей, які були при владі в Україні, коли Росія окупувала Крим (тоді Порошенко був народним депутатом – "24"). Технологічно це правильно,

– зауважив Віталій Бала.

Нагадаємо, 28 лютого президент Петро Порошенко терміново скликав прес-конференцію "Виклики-2018". Відповідаючи на питання про майбутні президентські вибори, Порошенко відзначився гучною заявою про те, що "не програв у своєму житті ще жодної виборчої кампанії".

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