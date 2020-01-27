Путина не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

В польском городе Освенцим состоялись памятные мероприятия к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Участие в событии принял Президент Украины Владимир Зеленский, а вот Владимир Путин приглашения не получил.

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на представителя президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, на памятных мероприятиях Россию будет представлять посол.

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"Нет, Владимиру Путину не было приглашения", – сказал представитель Кремля на вопросы журналистов.

Что известно об освобождении концлагеря Аушвиц-Биркенау?27 января во всем мире ежегодно отмечают День памяти жертв Холокоста. Памятная дата учреждена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.



Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвци-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибло до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.



А вот 23-го января в Израиле с особыми торжествами прошел форум памяти жертв Холокоста, на него были приглашены 60 делегаций из разных стран: 45 руководителей государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.