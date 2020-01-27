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      Путина не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

      158 Читати новину українською
      Владимир Путин / news.bigmir.net

      В польском городе Освенцим состоялись памятные мероприятия к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Участие в событии принял Президент Украины Владимир Зеленский, а вот Владимир Путин приглашения не получил.

      Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на представителя президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, на памятных мероприятиях Россию будет представлять посол.

      К слову: Посещение Освенцима и встреча с Дудой: что известно о визите Зеленского в Польшу

      "Нет, Владимиру Путину не было приглашения", – сказал представитель Кремля на вопросы журналистов.

      Что известно об освобождении концлагеря Аушвиц-Биркенау?27 января во всем мире ежегодно отмечают День памяти жертв Холокоста. Памятная дата учреждена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.

      Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвци-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибло до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.

      А вот 23-го января в Израиле с особыми торжествами прошел форум памяти жертв Холокоста, на него были приглашены 60 делегаций из разных стран: 45 руководителей государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Голокост Владимир Путин Новости Польши
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