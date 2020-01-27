14:04
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Путіна не запросили на річницю звільнення Освенцима

      121 Читать новость на русском
      Володимир Путін / news.bigmir.net

      У польському місті Освенцимі відбулись пам'яті заходи до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Участь у події взяв Президент України Володимир Зеленський, а от Володимир Путін запрошення не отримав.

      Про це повідомило ТАСС, посилаючись на речника президента РФ Дмитра Пєскова. За його словами, на пам'ятних заходах Росію представлятиме посол.

      До слова: Відвідання Освенциму і зустріч з Дудою: що відомо про візит Зеленського до Польщі

      "Ні, Володимиру Путіну не було запрошення", – відповів представник Кремля на запитання журналістів. 

      Що відомо про звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау? 27 січня у всьому світі щорічно відзначають День пам'яті жертв Голокосту. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.

      Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

      А ось 23-го січня в Ізраїлі з особливими урочистостями пройшов форум вшанування пам’яті жертв Голокосту, на нього були запрошені 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.

      ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, в тому числі пасажирський автобус – фото, відео
      сьогодні
      11356
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Голокост Новини Польщі Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:37 Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв
      Ігор Саджениця 7226
      сьогодні , 13:07 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 1346
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      8903
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1285
      сьогодні , 12:00 Две бомбы для Зеленского
      Блоги 1343
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук