Путіна не запросили на річницю звільнення Освенцима

У польському місті Освенцимі відбулись пам'яті заходи до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Участь у події взяв Президент України Володимир Зеленський, а от Володимир Путін запрошення не отримав.

Про це повідомило ТАСС, посилаючись на речника президента РФ Дмитра Пєскова. За його словами, на пам'ятних заходах Росію представлятиме посол.

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"Ні, Володимиру Путіну не було запрошення", – відповів представник Кремля на запитання журналістів.

Що відомо про звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау? 27 січня у всьому світі щорічно відзначають День пам'яті жертв Голокосту. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.



Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.



А ось 23-го січня в Ізраїлі з особливими урочистостями пройшов форум вшанування пам’яті жертв Голокосту, на нього були запрошені 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.