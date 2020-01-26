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      Відвідання Освенциму і зустріч з Дудою: що відомо про візит Зеленського до Польщі

      370 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі. Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах в Освенцимі, приурочених до 75-ої річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

      Програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

      Варто знати: Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв

      Відзначимо, що у всьому світі цими днями вшановують пам’ять жертв Голокосту.

      День пам'яті жертв Голокосту – що це за дата? Дивіться у відео:

       

      Що відомо про День пам'яті жертв Голокосту?Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.

      Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

      А ось 23-го січня в Ізраїлі з особливими урочистостями пройшов форум вшанування пам’яті жертв Голокосту, на нього були запрошені 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Польщі Анджей Дуда Голокост євреї
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