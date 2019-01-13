Путин не верит уже никому – даже ФСБ и своим думским политикам, – оппозиционер

Президент России Владимир Путин не доверяет уже никому – даже подконтрольной ему Федеральной службе безопасности России. Исключением являются те, кто в свое время работал в охране хозяина Кремля и руководство частной военной компании "Вагнера".

Такое заявление сделал ученый-историк, российский оппозиционер, профессор Андрей Зубов, повидмоляе "Эспрессо".

Сейчас Путин не верит уже никому. Он не верит ни КГБ (нынешнее название – ФСБ), ни тем более каким-то думским политикам, даже своим. Он верит только своим охранникам. Он своих бывших охранников – как того же Золотова – назначает на все ответственные посты и едва ли не думает ему (Золотову) передать потом власть,

– рассказал Зубов.

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По его словам, такой подход Путина к кадрам вызывает отторжение у "институциональных силовиков" из ФСБ и Главного разведывательного управления, а также у гражданской части Администрации президента РФ во главе с Сергеем Кириенко.

"Все расколото, все борются друг с другом, все друг друга подставляют ... От трагедии до фарса остался один шаг и этот шаг, я боюсь, в российской политике уже сделан", – считает оппозиционер.

По предположениям Зубова, в случае революционных изменений в России властная верхушка может попытаться скрыться в Центрально-Африканской Республике, где бойцы "Вагнера" ​​уже готовят соответствующую площадку.

Что такое ЧВК "Вагнера"?

Российская военная структура, которая формируется из наемников. Появилась 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" ​​воевали на Донбассе на стороне русских оккупационных войск, в Сирии на стороне сил президента страны Башара Асада, который является союзником РФ, а также в Судане.

Россия не признает этих наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника вооруженных сил РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".