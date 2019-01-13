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      Путін не вірить вже нікому – навіть ФСБ та своїм думським політикам, – опозиціонер

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      Президент Росії Володимир Путін не довіряє майже нікому зі свого оточення
      Президент Росії Володимир Путін не довіряє майже нікому зі свого оточення / 24 канал

      Президент Росії Володимир Путін не довіряє вже нікому – навіть підконтрольній йому Федеральній службі безпеки Росії. Виключенням є ті, хто свого часу працював в охороні господаря Кремля та керівництво приватної військової компанії "Вагнера".

      Таку заяву зробив вчений-історик, російський опозиціонер, професор Андрій Зубов, повідмоляє "Еспресо".

      Зараз Путін не вірить вже нікому. Він не вірить ані КДБ (теперішня назва – ФСБ), ані тим більше якимсь думським політикам, якимсь навіть своїм. Він вірить тільки своїм охоронцям. Він своїх колишніх охоронців – як того ж Золотова – призначає на усі відповідальні пости і мало не думає йому (Золотову) передати потім владу,
      – розповів Зубов.

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      За його словами, такий підхід Путіна до кадрів викликає відторгнення в "інституційних силовиків" з ФСБ та Головного розвідувального управління, а також у цивільної частини Адміністрації президента РФ на чолі з Сергієм Кирієнком.

      "Усе розколото, усі боряться один з одним, усі один одного підставляють... Від трагедії до фарсу лишився один крок і цей крок, я боюся, в російській політиці вже зроблено", – вважає опозиціонер.

      За припущеннями Зубова, у разі революційних змін у Росії владна верхівка може спробувати сховатися у Центрально-Африканській Республіці, де бійці "Вагнера" вже готують відповідний майданчик.

      Що таке ПВК "Вагнера"? Російська військова структура, що формується з найманців. З’явилась 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на стороні російських окупаційних військ, у Сирії на стороні сил президента країни Башара Асада, який є союзником РФ, а також у Судані.

      Росія не визнає цих найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадується як приватна військова компанія під командуванням підполковника збройних сил РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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