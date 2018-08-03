Путин одобрил создание оффшоров в России: утвержден пакт законов

Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов. Ранее пакет законов одобрили Госдума и Совет Федерации.

Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на документы, опубликованные на официальном портале правовой информации.

Документы предусматривают, что резидентами офшоров смогут стать только зарегистрированные за рубежом компании. Кроме того, нужно будет инвестировать в России не менее 50 миллионов рублей за полгода после регистрации в регионах.

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Инвестиции – это вложения в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Еще одно новое условие заключается в том, что перерегистрированная компания должна быть создана до января 2018 года, а лица, которые ее контролируют, не должны были меняться до января 2017 года.

Также известно, что в этих специальных экономических зонах будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.