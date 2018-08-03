Путін схвалив створення офшорів у Росії: затверджено пакт законів

Президент Росії Володимир Путін затвердив пакет законів про створення на острові Русскій у Приморському краї і острові Октябрвський у Калінінградській області зон з пільговими умовами для роботи іноземних компаній – спеціальних адміністративних районів. Раніше пакет законів схвалили Держдума і Рада Федерації.

Про це повідомляє "Ведомости" з посиланням на документи, опубліковані на офіційному порталі правової інформації.

Документи передбачають, що резидентами офшорів зможуть стати тільки зареєстровані за кордоном компанії. Крім того, потрібно буде інвестувати в Росії щонайменше 50 мільйонів рублів за півроку після реєстрації в регіонах.

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Інвестиції – це вклади в статутний капітал, фонд або внески у майно російських компаній. Ще одна нова умова полягає в тому, що перереєстрована компанія повинна бути створена до січня 2018 року, а особи, що її контролюють, не повинні були змінюватися до січня 2017 року.

Також відомо, що в цих спеціальних економічних зонах діятимуть низькі податкові ставки і пом'якшений контроль. Отримати доступ до інформації про бенефіціарів резидентів територій зможуть тільки керуюча компанія, контролюючі органи і суди. Сплачувати податки з прибутку від продажу активів і з отриманих дивідендів не доведеться, з виплачених – 5%.