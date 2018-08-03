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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Володимир Путін і його партія стрімко втрачають довіру росіян

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Володимир Путін і його партія стрімко втрачають довіру росіян
Володимир Путін і його партія стрімко втрачають довіру росіян / Фото з відкритих джерел

Фонд "Громадська думка" провів опитування росіян щодо їх політичних уподобань. Результати показали, що такого низького рейтингу у владної партії "Єдина Росія" не було вже десять років. Лише третина респондентів віддали б свій голос за партію Путіна, якби вибори відбувались найближчої неділі. А за рейтинг самого Путіна впав нижче планки у 50%.

Про це повідомила BBC News Україна.

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Опитування фонду "Громадська думка" проводилося 28 та 29 липня, участь у ньому взяли три тисячі людей.

Падіення рейтингу "Єдиної Росії" доволі відчутне, адже у червні він становив 45%. Та лідер партії і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку і збільшення ПДВ. У підсумку – 43% опитаних негативно оцінили роботу партії. 9 вересня в Росії пройдуть вибори 26 глав регіонів, а також вибори 17 законодавчих зборів і довибори семи депутатів Держдуми. Тож таке рівзке зниження підтримки населення може негативно вплинути на становище владної партії.


Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку

Проте, рейтинги інших російських парламентських партій якщо і виросли, то незначно. Наприклад, за КПРФ зараз готові голосувати 13% росіян, і хоча це найвищий рівень підтримки за багатороків, критика пенсійної реформи дала комуністам приріст лише у 4%.

Володимир Путін понад місяць не коментував підвищення пенсійного віку. Замовчування не допомгло, і протягом місяця його рейтинг знизився з 60% до 47%. Такий низький показник був тільки у 2013 році, та після сочинської Олімпіади і анексії Криму Путін стабільно отримував щонайменше 60% підтримки. І навіть кволі спроби заявляти, що підвищення пенсійного віку йому не подобається, рейтинг Путіна упав ще на два пункти за тиждень.

Нагадаємо, що російський уряд оголосив про підвищення пенсійного віку в середині червня під час чемпіонату світу з футболу в Росії, а 19 липня законопроект ухвалила Держдума. Документ передбачає, що з 1 січня 2019 року почнеться збільшення пенсійного віку з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Акції протесту тривають від оголошення про реформу, минулих вихідних у Москві мітинг зібрав 18 тисяч людей.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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