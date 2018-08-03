Владимир Путин и его партия стремительно теряют доверие россиян

Фонд "Общественное мнение" провел опрос россиян относительно их политических предпочтений. Результаты показали, что такого низкого рейтинга правящей партии "Единая Россия" не было уже десять лет. Лишь треть респондентов отдали бы свой голос за партию Путина, если бы выборы происходили в ближайшее воскресенье. А рейтинг самого Путина упал ниже планки в 50%.

Об этом сообщила BBC News Украина.

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Опрос фонда "Общественное мнение" проводился 28 и 29 июля, участие в нем приняли три тысячи человек.

Падение рейтинга "Единой России" довольно ощутимое, ведь в июне он составлял 45%. И лидер партии и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС. В итоге – 43% опрошенных негативно оценили работу партии. 9 сентября в России пройдут выборы 26 глав регионов, а также выборы 17 законодательного собрания и довыборы семи депутатов Госдумы. Поэтому такое рерзкое снижение поддержки населения может негативно повлиять на положение правящей партии.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

Однако, рейтинги других российских парламентских партий если и выросли, то незначительно. Например, за КПРФ сейчас готовы голосовать 13% россиян, и хотя это самый высокий уровень поддержки за много лет, критика пенсионной реформы дала коммунистам прирост лишь в 4%.

Владимир Путин более месяца не комментировал повышение пенсионного возраста. Замалчивание не помогло, и в течение месяца его рейтинг снизился с 60% до 47%. Такой низкий показатель был только в 2013 году, и после сочинской Олимпиады и аннексии Крыма Путин стабильно получал минимум 60% поддержки. И даже слабые попытки заявлять, что повышение пенсионного возраста ему не нравится, рейтинг Путина упал еще на два пункта за неделю.

Напомним, что российское правительство объявило о повышении пенсионного возраста в середине июня во время чемпионата мира по футболу в России, а 19 июля законопроект одобрила Госдума. Документ предусматривает, что с 1 января 2019 года начнется увеличение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Акции протеста продолжаются с момента объявления о реформе, на прошлых выходных в Москве митинг собрал 18 тысяч человек.