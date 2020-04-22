Путин поговорил с Меркель о войне на Донбассе: подробности
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время него, кроме пандемии коронавируса и обусловленных им вызовов перед миром, стороны обсудили ситуацию на украинском Донбассе.
Так, с инициативой пообщаться о войне на Донбассе и выполнении договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" и группой в Минске, выступила именно немецкая сторона. Об этом говорится на сайте президента России.
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Там в очередной раз называют войну украинской армии с российскими наемниками "внутренним конфликтом" и настаивают на выполнении Украиной обязательств перед боевиками.
Что говорили о войне на Донбассе Путин и Меркель (версия российской стороны):
- Подробно рассмотрели проблематику урегулирования конфликта.
- Положительно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
- Акцентировали на необходимости реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в нормандском формате.
- Украинская власть должна выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.
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