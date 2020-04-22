Путін поговорив з Меркель про війну на Донбасі: подробиці

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час неї, окрім пандемії коронавірусу тап зумовлених ним викликів перед світом, сторони обговорили ситуацію на українському Донбасі.

Так, з ініціативою поспілкуватися про війну на Донбасі та виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" та групою у Мінську, виступила саме німецька сторона. Про це мовиться на сайті президента Росії.

Це цікаво Зеленський впевнений, що закінчить війну на Донбасі до кінця каденції

Там вкотре називають війну української армії з російськими найманцями "внутрішнім конфліктом" і наголошують на виконанні Україною зобов’язань перед бойовиками.

Що говорили про війну на Донбасі Путін і Меркель (версія російської сторони):

Детально розглянули проблематику врегулювання конфлікту.

Позитивно оцінили обмін утримуваних осіб між Києвом і так званими "ДНР" і "ЛНР".

Акцентували на необхідності реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, прийнятих на самітах в нормандському форматі.

Українська влада повинна виконувати зобов'язання з політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу.



Війна на Донбасі: карта / Інфографіка 24 каналу