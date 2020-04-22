Путін поговорив з Меркель про війну на Донбасі: подробиці
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час неї, окрім пандемії коронавірусу тап зумовлених ним викликів перед світом, сторони обговорили ситуацію на українському Донбасі.
Так, з ініціативою поспілкуватися про війну на Донбасі та виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" та групою у Мінську, виступила саме німецька сторона. Про це мовиться на сайті президента Росії.
Це цікаво Зеленський впевнений, що закінчить війну на Донбасі до кінця каденції
Там вкотре називають війну української армії з російськими найманцями "внутрішнім конфліктом" і наголошують на виконанні Україною зобов’язань перед бойовиками.
Що говорили про війну на Донбасі Путін і Меркель (версія російської сторони):
- Детально розглянули проблематику врегулювання конфлікту.
- Позитивно оцінили обмін утримуваних осіб між Києвом і так званими "ДНР" і "ЛНР".
- Акцентували на необхідності реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, прийнятих на самітах в нормандському форматі.
- Українська влада повинна виконувати зобов'язання з політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу.
Читайте також
-
Коли можливий пік коронавірусу в Україні: прогноз РНБОсьогодні , 13:20
-
Уряд не планує сприяти заробітчанам повернутися на роботу за кордоном: Шмигаль пояснив причинисьогодні , 10:51
-
Послаблення карантину в Україні: як варто діяти, щоб не ускладнити ситуаціюсьогодні , 11:57
-
Найбільший страх Кремля: про що мовчить Путін?сьогодні , 14:59
-
Мер Франківська вимагає негайно вивезти з міста усіх ромів: відеосьогодні , 14:05
-
У світі буде голод біблійного масштабу, – ООНсьогодні , 12:48