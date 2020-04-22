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      Путін поговорив з Меркель про війну на Донбасі: подробиці

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      Ангела Меркель і Володимир Путін поговорили телефоном / Ілюстративне фото / Getty images

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Під час неї, окрім пандемії коронавірусу тап зумовлених ним викликів перед світом, сторони обговорили ситуацію на українському Донбасі.

      Так, з ініціативою поспілкуватися про війну на Донбасі та виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" та групою у Мінську, виступила саме німецька сторона. Про це мовиться на сайті президента Росії.

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      Там вкотре називають війну української армії з російськими найманцями "внутрішнім конфліктом" і наголошують на виконанні Україною зобов’язань перед бойовиками.

      Що говорили про війну на Донбасі Путін і Меркель (версія російської сторони):

      • Детально розглянули проблематику врегулювання конфлікту.
      • Позитивно оцінили обмін утримуваних осіб між Києвом і так званими "ДНР" і "ЛНР".  
      • Акцентували на необхідності реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, прийнятих на самітах в нормандському форматі.
      • Українська влада повинна виконувати зобов'язання з політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу.


      Війна на Донбасі: карта / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Нормандський формат Мінські домовленості Новини політики Новини Росії Ангела Меркель Володимир Путін Війна на Донбасі Україна – Росія Окуповані території
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