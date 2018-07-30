Путин пообещал российскому флоту существенное пополнение: новые корабли с ракетным комплексом

Президент России Владимир Путин пообещал, что военно-морской флот России получит уже в этом году 26 новых кораблей.

Об этом сообщает DW.

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"В целом за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр", – с таким новым обещанием выступил Путин в Санкт-Петербурге на приеме по случаю дня ВМФ.

По его словам, российский флот уже получил в этом году восемь судов, в том числе восемь надводных кораблей, один катер и три судна обеспечения.

Напомним, именно ракеты "Калибр" Россия использовала во время военной операции в Сирии.