Путин пообещал российскому флоту существенное пополнение: новые корабли с ракетным комплексом
Президент России Владимир Путин пообещал, что военно-морской флот России получит уже в этом году 26 новых кораблей.
Об этом сообщает DW.
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"В целом за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр", – с таким новым обещанием выступил Путин в Санкт-Петербурге на приеме по случаю дня ВМФ.
По его словам, российский флот уже получил в этом году восемь судов, в том числе восемь надводных кораблей, один катер и три судна обеспечения.
Напомним, именно ракеты "Калибр" Россия использовала во время военной операции в Сирии.
Источник: 24 Канал
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