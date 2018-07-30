Путін пообіцяв російському флоту суттєве поповнення: нові кораблі з ракетним комплексом
Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що військово-морський флот Росії отримає вже цього року 26 нових кораблів.
Про це повідомляє DW.
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"Загалом за 2018 рік флот має отримати 26 нових кораблів, катерів та суден, в тому числі чотири кораблі з ракетним комплексом "Калібр", – з такою новою обіцянкою виступив Путін у Санкт-Петербурзі на прийомі з нагоди дня ВМФ.
За його словами, російський флот уже отримав цього року вісім суден, в тому числі вісім надводних кораблів, один катер та три судна забезпечення.
Нагадаємо, саме ракети "Калібр" Росія використовувала під час військової операції в Сирії.
Джерело: 24 Канал
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