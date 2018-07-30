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Путін пообіцяв російському флоту суттєве поповнення: нові кораблі з ракетним комплексом

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Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що військово-морський флот Росії отримає вже цього року 26 нових кораблів.

Про це повідомляє DW.

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"Загалом за 2018 рік флот має отримати 26 нових кораблів, катерів та суден, в тому числі чотири кораблі з ракетним комплексом "Калібр", – з такою новою обіцянкою виступив Путін у Санкт-Петербурзі на прийомі з нагоди дня ВМФ.

За його словами, російський флот уже отримав цього року вісім суден, в тому числі вісім надводних кораблів, один катер та три судна забезпечення.

Нагадаємо, саме ракети "Калібр" Росія використовувала під час військової операції в Сирії.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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