У Росії на військовому параді стався конфуз: катер ВМФ Росії врізався в міст

29 липня у Санкт-Петербурзі під час військово-морського параду трапилась неприємна ситуація. Катер ВМФ Росії втрапив у халепу, врізавшись в опору Благовіщенського мосту.

Відповідне відео на каналі RT у в YouTube.

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На ролику видно, як десантний катер типу "Серна" зіткнувся з опорою Благовіщенського мосту. Найімовірніше, судно знесло течією від кораблів,які рухалися попереду. У результаті катер лівим бортом зачепив опору моста.

Після зіткнення судну вдалося вирівняти курс і продовжити рух.

Як зазначають російські ЗМІ, у прес-службі Західного військового округу інформацію про аварію катера спростували.

"Ніяких інцидентів під час проходження парадного строю кораблів по акваторії річки Неви 29 липня на головному військово-морському параді не було", – заявили там.

У Росії на військово-морському параді корабель зачепив опору мосту: