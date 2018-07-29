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У Росії на військовому параді стався конфуз: катер ВМФ Росії врізався в міст

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Катер ВМФ Росії врізався в опору мосту
Катер ВМФ Росії врізався в опору мосту / скрін із відео

29 липня у Санкт-Петербурзі під час військово-морського параду трапилась неприємна ситуація. Катер ВМФ Росії втрапив у халепу, врізавшись в опору Благовіщенського мосту.

Відповідне відео на каналі RT у в YouTube.

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На ролику видно, як десантний катер типу "Серна" зіткнувся з опорою Благовіщенського мосту. Найімовірніше, судно знесло течією від кораблів,які  рухалися попереду. У результаті катер лівим бортом зачепив опору моста.

Після зіткнення судну вдалося вирівняти курс і продовжити рух.

Як зазначають російські ЗМІ, у прес-службі Західного військового округу інформацію про аварію катера спростували.

"Ніяких інцидентів під час проходження парадного строю кораблів по акваторії річки Неви 29 липня на головному військово-морському параді не було", – заявили там.

У Росії на військово-морському параді корабель зачепив опору мосту:

 

Теги: Новини Росії Курйозні новини Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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