Путин пообщался по телефону с Макроном: известно, о чем говорили

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств говорили преимущественно о ситуации в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

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В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Макрон и Путин обсудили важность восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии и возвращение беженцев на родные территории.

Говорили ли Путин и Макрон про Сенцова – неизвестно. В официальном сообщении пресс-службы Путина сказано, что "поднимались также некоторые другие темы". Какие именно – там не уточнили.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрона предполагал, что во время телефонного разговора с Путиным может затронуть тему голодания украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.