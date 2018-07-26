Париж может признать победу Асада и Путина в Сирии, – Le Figaro

Франция совместно с Россией отправила 50 тонн гуманитарного груза в Сирию после договоренностей с правительством Башара Асада. Гуманитарная операция вызывает неоднозначные оценки, но она в любом случае утверждает военную победу Дамаска.

Об этом говорится в статье Le Figaro.

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Не сумев добиться освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает более двух месяцев в российской тюрьме, Эммануэль Макрон решил начать с хозяином Кремля гуманитарную операцию в Сирии. 20 июля самолет Ан-124 загрузил в свои багажные отсеки 50 тонн французской гуманитарной помощи, чтобы выгрузить ее на авиабазе "Хмеймим", командном пункте российского контингента в Сирии,

– напоминает автор публикации Изабель Лассер.

Между тем эта операция не вызвала единодушного одобрения. Так, бывший дипломат, преподаватель в Институте политических исследований в Париже Жан-Пьер Филю выступил против того, что он считает "великим переломом" во французской политике в отношении Сирии.

"Франция подключается к российским экспедиционным войскам, чтобы от имени двух президентов раздавать французскую гуманитарную помощь гражданскому населению. Поборники истинного реализма могут только пожалеть о том, что Франция тратит свой кредит доверия в Сирии, чтобы предоставить законную силу наступлению России", – объясняет аналитик.

На самом деле – это удачный политический ход России, поскольку она теперь может использовать общую гуманитарную миссию с Францией как оправдание, считает Филю. Кроме того, после этой операции Париж может признать факт того, что Башар Асад и Путин получили военную победу в Сирии, заключает эксперт.

Как отмечает еще одно французское издание Le Monde, до сих пор ни одна западная столица не сотрудничала с Москвой, главным союзником Дамаска, с целью доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Необычная операция, которая была осуществлена ​​совместно с государством, которое под видом освобождения сирийского населения во многом виновата в его страданиях, оправдывается французским МИД соображениями эффективности. Ее подают под видом тестовой попытки обхода ограничений со стороны сирийского правительства, известного способностью препятствовать работе ООН, главного оператора гуманитарной помощи в стране. Подключив к операции Москву, МИД Франции надеялось, что французскую гуманитарную помощь ее получатели, среди которых 500 тяжелораненых бойцов Восточной Гуты, получат быстрее, отмечается в публикации.

Россияне бомбили все больницы Восточной Гуты. Лучше не делать ничего, чем заключать сделки с преступниками. Тем более, что 50 тонн гумпомощи – это капля в море по сравнению со всеми потребностями местного населения. Если это только начало, то гуманитарный шантаж уже не прекратится никогда,

– констатирует сирийский активист из Дамаска Фади Даюб.

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Добавим, что в апреле этого года Восточную Гуту и ​​Думу заняли правительственные войска. Наступление войск Башара Асада в регионе поддержала российская авиация. В результате военной операции погибли сотни мирных жителей.